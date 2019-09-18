العميد أمير حاتمي: لا صحة لمزاعم وجود دور لإيران في الهجمات على منشآت أرامكو السعودية

الوقت- علّق وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، على استهداف الطيران اليمني المسير منشآت أرامكو السعودية.

وقد رفض وزير الدفاع الإيراني اليوم في تصريح له تصريحات البعض حول مزاعم وجود دور لإيران في هذه العملية، قائلاً: إن القضية واضحة للغاية وهي وجود حرب بين اليمن والسعودية.

وتابع: إن أحد طرفي الصراع هو اليمن الذي أعلن بصراحة أنه قام بتلك الضربة، ومنطق الأمر واضح وهو أن اليمن يتعرّض منذ سنوات لقصف عنيف وتعرض للكثير من الخسائر، وكذلك أوضاعه واضحة تماماً نتيجة الحصار الذي فرضوه عليه، فمن الناحية العسكرية نفّذ اليمنيون منذ قرابة عامين مثل هذه العملية واستهدفوا مطاراً في الإمارات، وـطلقوا عليه صاروخاً يبلغ مداه 1200 كلم.