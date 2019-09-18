الرئيس الإيراني: السعودية والإمارات وأمريكا أشعلوا الحرب في المنطقة ودمّروا اليمن

الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء: إن السعودية والإمارات وأمريكا وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني أشعلوا الحرب في المنطقة ودمّروا اليمن.

وأضاف الرئيس حسن روحاني اليوم في كلمة خلال اجتماع الحكومة: لا نريد الصراع في هذه المنطقة لكن يجب أن نرى من بدأ الحرب، متابعاً: إن اليمنيين لم يبدؤوا الحرب، بل إن السعودية والامارات وأمريكا وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني أشعلوا الحرب في المنطقة ودمروا اليمن.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الشعب اليمني إذا أظهر ردة فعل على ذلك أبدت تلك الدول استيائها، مشيراً إلى عمليات اليمنيين الأخيرة، قائلاً: إنهم لم يستهدفوا مستشفى او مدرسة أو سوقاً لتنزعجوا بل ضربوا مركزاً صناعياً لكي يحذروكم وتأخذوا العبر.