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  الأربعاء 18 محرم 1441

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أهداف وتداعيات طرد الإمارات من التحالف.. ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد الطلب الرسمي لحكومة منصور هادي المستقيلة وقبول الرياض لهذا الطلب، ستفقد الإمارات فعليًا شرعيتها القانونية للمضي قدماً في عملياتها في اليمن، وسيتم اعتبارها معتدياً ومحتلاً من قبل الحكومة المستقيلة.

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟ الوقت- على عكس المسؤولين الأمريكيين الذين وجهوا أصابع الاتهام نحو إيران علانية واتهموها بمهاجمة منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، كان مسؤولو الرياض حذرين في توجيه الاتهام بشكل مباشر نحو إيران وهذا الامر يدل بأن الرياض لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع طهران.

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الكابوس الذي لا نهاية له.. هل ستُنهي "غزة" الحياة السياسية لـ"نتنياهو"؟ الوقت- يبقي قطاع "غزة" بالنسبة للعديد من المرشحين الصهاينة، هي المنطقة التي قد تؤدي إلى نهاية الحياة السياسية للعديد من القادة الاسرائيليين، كما قضت خلال السنوات الماضية على الحياة السياسية لـ"اولمرت" و"باراك" و"ليبرمان"، ولهذا فهل سيكون "نتنياهو" الضحية الرابعة ؟

أخبار

اتصال هاتفي بين ماكرون محمد بن سلمان بشأن هجمات أرامكو

اتصال هاتفي بين ماكرون محمد بن سلمان بشأن هجمات أرامكو

الوقت- تلقّى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس(.

العميد أمير حاتمي: لا صحة لمزاعم وجود دور لإيران في الهجمات على منشآت أرامكو السعودية الوقت- علّق وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، على استهداف الطيران اليمني المسير منشآت أرامكو السعودية.

حماس: كل حكومات الاحتلال وجوه مختلفة لعملة واحدة الوقت- قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الاربعاء، ان انتخابات الاحتلال لا تعنينا وكل حكوماته وجوه مختلفة لعملة واحدة.

انتخابات الكيان الصهيوني.. التعادل بين معسكر اليمين واليسار يخيّم على المشهد الوقت- أظهرت النتائج غير الرسمية لانتخابات الكنيست الـ22 حصول كل من حزب الليكود و"كاحول-لافان" على 32 مقعداً لكل منهما، فيما حصلت القائمة المشتركة على 12، وذلك بعد فرز نحو 92% من الأصوات، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام العبرية فجر اليوم الأربعاء.

عمليات إرادة النصر الخامسة تنطلق اليوم في الأنبار الوقت- انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش.

استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال شمال القدس المحتلة الوقت- استشهدت فلسطينية صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة.

الرئيس الإيراني: السعودية والإمارات وأمريكا أشعلوا الحرب في المنطقة ودمّروا اليمن الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء: إن السعودية والإمارات وأمريكا وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني أشعلوا الحرب في المنطقة ودمّروا اليمن.

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان! الوقت- أعلن الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود، يوم أمس الاثنين في فيديو له نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب، الانطلاق الرسمي لحركة "الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية"، التي تدعو لإقامة ملكية دستورية وحماية المعارضين.

رئيس المفوضية الأوروبية لجونسون: لا تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي! الوقت- قالت المفوضية الأوروبية، مساء يوم أمس، أنّ الاجتماع بين رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتهى بدون إحراز تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

انطلاق انتخابات الكنيست في الكيان الاسرائيلي الوقت- بدأ الناخبون الإسرائيليون بادلاء أصواتهم في الانتخابات التشريعية في كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

قائد عسكري يمني رفيع: بعد السعودية الدور على الامارات الزجاجية! الوقت- أعلن قائد عسكري يمني رفيع، يوم أمس الاثنين إنّ استهداف حقلي النفط في العمق السعودي رسالة قوية يجب ان تقرأها الإمارات أيضاً.

هذا سر دوس نتنياهو على كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" خلال مقابلة تلفزيونية له مع موقع "والا" الإسرائيلي! الوقت- قام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بوضع كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" تحت قدميه وذلك خلال مقابلة تلفزيونية له مساء أمس مع الصحافية تال شاليف من موقع "والا" الإسرائيلي.

قمة أنقرة: ادلب خطر كبير... والتوافق على أعضاء اللجنة الدستورية السورية الوقت- شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم امس الاثنين، على ضرورة إيجاد حل للملف السوري يؤدي إلى وحدة سوريا وتحقيق الاستقلال ووقف كل التدخلات الأجنبية.

ترامب: ايران ربما تكون المسؤولة عن هجوم أرامكو ولكن؟! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له يوم أمس، أن إيران ربما تكون وراء الهجوم على منشأتي النفط في السعودية قبل أيام، وقال "يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم".

العميد يحيى سريع: استهداف مصفاتي النفط السعوديتين ردّ على جرائم العدوان الوقت- جدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع التأكيد على أن استهداف منشآت النظام السعودي النفطية على غرار الذي جرى في شركة أرامكو أمس الأول يندرج في إطار حق اليمنيين الطبيعي والمشروع للرد على جرائم العدوان والحصار المستمر ضدهم.

الصين تدعو المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة الوقت- دعت الصين اليوم المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة والعمل على دفع التعاون الصيني الأمريكي متبادل المنفعة ليعود بالخير على شعبي البلدين وشعوب دول العالم.

ألمانيا تمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي الوقت- أكدت الحكومة الألمانية اليوم أنها ستمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي.

الرئيس الروسي: الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي الوقت- اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، مؤكداً أن قوات بلاده ستساعد الجيش السوري.

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تقارير

اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

الأربعاء 18 محرم 1441
 
 
 
 
 
اتهامات سعودية خجولة.. لماذا لم تكن الاتهامات السعودية لإيران شديدة اللهجة مثل مثيلتها الأمريكية ؟

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محمد الحوثي: هجمات الطائرات المسيرة رد على ازدراء عملية السلام

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الوقت- بعد أن نفّذت الطائرات من دون طيار التابعة لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" هجمات مفاجئة على منشآت النفط السعودية ردّاً على الهجمات الوحشية التي تقوم بها طائرات الجو التابعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي على العديد من المناطق والأحياء السكنية في اليمن، حاول المسؤولون الأمريكيون توجيه أصابع الاتهام نحو إيران، وقالوا بأن القوات اليمنية لا يمكنها القيام بذلك الأمر وفي هذا الصدد، سارع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، بتوجيه أصابع الاتهام نحو إيران واتهامها بتنفيذ تلك الهجمات دون أن يقدّم أي دليل على كلامه، لكن السعودية كانت أكثر حذراً من واشنطن في اتهامها للجانب الإيراني، حيث قال المتحدث باسم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن، العميد "تركي المالكي"، يوم الاثنين الماضي: "إن الطائرات المسيّرة التي نفّذت الهجمات على المنشآت النفطية السعودية لم تأتِ من الأراضي اليمنية، مدّعياً أن الطائرات المسيّرة التي تم استخدامها في هذه العملية كانت إيرانية الصنع".

عدم قدرة الجانب السعودي على التحكّم في عواقب التوترات

إن عجز السعودية عن الدخول في صراع جديد في المنطقة، هو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت الرياض إلى اتهام طهران بشكل غير مباشر وخجول.

وفقاً لعدد من المحللين السياسيين، فإنه إذا أكدت السعودية على مثل هذا الادعاء الأمريكي، فسيكون هذا بمثابة إعلان حرب على طهران وسوف يصبح من الضروري على الرياض الرد على هذا الهجوم، لكن التطورات في المنطقة ليست في مصلحة السعودية ولا يمكن للسعوديين الدخول في صراع آخر في المنطقة.

لقد أثبتت القدرة العسكرية السعودية في اليمن أنها ضعيفة، وأثبتت بأن الرياض وحلفاءها فشلوا في حربهم العبثية التي شنّوها قبل خمس سنوات على أبناء الشعب اليمني المظلوم على الرغم من امتلاكهم أسلحة متطوّرة، وفشلوا أيضاً في تحقيق انتصارات على أرض الواقع ولهذا فإنهم اليوم لا يريدون الدخول في مواجهة مباشرة مع طهران.

لقد أقرّ المسؤولون السعوديون أيضاً خلال الفترة الماضية بعدم قدرتهم على الرد عسكرياً على إيران، وكما قال المجلس الاستشاري السعودي في بيان أصدره يوم الاثنين الماضي، بأن الهجوم على منشآت النفط السعودية يعتبر هجوماً على موارد الطاقة العالمية ودعا الدول الصديقة إلى الرد على هذه الهجمات التي تسبّبت بأضرار جسيمة على شركة "أرامكو" السعودية.

كما أن مركز أبحاث صهيوني كتب في تقرير نشره يوم السبت الماضي، أن الهجمات اليمنية واسعة النطاق على السعودية أثبتت بأن السعودية كانت "نمراً ورقياً".

الجانب السعودي يفقد الأمل من أمريكا ودعمها

إن الشيء المهم الذي دفع الرياض إلى توخي الحذر أثناء اتهامها لطهران، هو أنها لا تستطيع الاعتماد على الدعم الأمريكي كما كان من قبل.

ونظراً لأن سياسات الرئيس "دونالد ترامب" لا يمكن التنبؤ بها، فهذا الأمر قد أظهر أنه غير مستعدٍّ للمساومة مع الآخرين لمصلحة حلفائه. وهنا تؤكد تصريحات "ترامب" التي أطلقها يوم الاثنين الماضي والتي عبّر فيها إن واشنطن لا تحتاج إلى النفط والغاز من الشرق الأوسط، بأنه لا يرغب في القتال مع الآخرين.

وعلى الرغم من أن "ترامب" اتهم إيران بالتورط في الهجوم الأخير على المنشآت النفطية السعودية، إلا أنه قال: "لا، لم أقدّم هذا الوعد للسعوديين، علينا أن نجلس مع السعوديين ونتوصل إلى حل ".

لقد كشفت العديد من المصادر الإخبارية، بأن الرئيس "ترامب" فشل في اتخاذ أي إجراء ضد إيران في أعقاب إسقاط هذه الأخيرة للطائرة الأمريكية من دون طيار التي اخترقت المجال الجوي الإيراني قبل عدة أسابيع.

ولهذا فقلد خلص السعوديون والأنظمة العربية الأخرى إلى أن "ترامب" لن يدخل في مواجهة مباشرة مع طهران لحماية مصالحهم ومن هذا المنطلق قاموا بإعادة النظر في سياساتهم المناهضة لإيران.

وفي ظل الظروف الحالية، يتوق "ترامب" للتفاوض على صفقة جديدة مع إيران ولقد أصرّ في تصريحاته التي أطلقها يوم الاثنين الماضي على أن "الخيار الدبلوماسي مع إيران لا يزال قائماً"، لقد أدرك مسؤولو الرياض أن أي عمل من جانب واحد ضد إيران لن يصبّ في مصلحتهم.

تأثير "أنصار الله" على المعادلات السياسية السعودية

دفعت تحذيرات قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" بشن مزيد من الهجمات على السعودية، سلطات الرياض إلى توخي الحذر في اتهامها لطهران.

وفي حديثه إلى المسؤولين السعوديين، حذّر العميد "يحيى سريع" المتحدث باسم الجيش اليمني من أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية سيواصلون هجماتهم على جميع الأراضي السعودية.

ويعتقد المحللون السياسيون أن السعوديين لن يكون لديهم أدلة تثبت تورّط طهران بشكل مباشر في الهجمات الجديدة التي سوف تشنّها القوات اليمنية داخل العمق السعودي.

في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك أخبار تفيد بأن السعوديين لجؤوا إلى بريطانيا للخروج من مستنقع اليمن بماء الوجه وبشكل مشرّف.

وبالنظر إلى حجم الأضرار التي خلّفها ذلك الهجوم على منشآت النفط السعودية، والذي أدّى إلى توقف نصف صادراتها من النفط، قد تكون الرياض عقلت واقتنعت بأنه يجب عليها الجلوس على طاولة المفاوضات مع "أنصار الله".

إن ما قاله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن "مارتن غريفيث" يوم الاثنين الماضي بعد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، يؤكد بأنه أصبح من الضروري إنهاء الحرب في اليمن.

إن الحرب التي أشعلتها السعودية قبل خمس سنوات لمواجهة النفوذ الإيراني في اليمن، أصبحت في وقتنا الحالي تجلب الويلات للعديد من المناطق السعودية ولذا فإنه يمكن القول بأن السعوديين أصبحوا عالقين في طريق مسدود في اليمن وليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب المقاومة اليمنية وإنهاء الحرب وحصارها الجائر على هذا البلد الفقير.

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كلمات مفتاحية :

هجمات منشآت نفطية طائرات مسيرّة انصار الله دعم واشنطن أمل اتهامات

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