موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 17 محرم 1441

إخترنا لكم

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال؛ هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال؛ هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟ الوقت- كتب "نتنياهو": "ما وراء مرتفعات الجولان هي سوريا، والنظام الإيراني موجود هناك. حيث يحاول النظام الإيراني إحضار صواريخ طويلة المدى دقيقة إلى سوريا، وأيضا صواريخ متطورة ومميتة".

نتنياهو وجنون السلطة.. ضم الخليل أنموذجاً الوقت- ساعات قليلة تفصلنا عن نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي باتت تشكل كابوسا مزعجا لرئيس الحكومة الاسرائيلية وزعيم حزب الليكود بينامين نتنياهو، فلا توجد نتائج مضمونة بعد اليوم لنتنياهو الذي لم يكن على قدر ...

الكابوس الذي لا نهاية له.. هل ستُنهي "غزة" الحياة السياسية لـ"نتنياهو"؟ الوقت- يبقي قطاع "غزة" بالنسبة للعديد من المرشحين الصهاينة، هي المنطقة التي قد تؤدي إلى نهاية الحياة السياسية للعديد من القادة الاسرائيليين، كما قضت خلال السنوات الماضية على الحياة السياسية لـ"اولمرت" و"باراك" و"ليبرمان"، ولهذا فهل سيكون "نتنياهو" الضحية الرابعة ؟

مستقبل إدلب في قلب مفاوضات الرؤساء الثلاثة على الرغم من أن إيران وروسيا تأخذان دائمًا مخاوف تركيا في الاعتبار، إلا أن منع تدهور الأوضاع مجدداً مرهون بقبول أنقرة للوقائع، بحيث تقبل أولاً بحق الحكومة السورية المشروع في الحكم على جميع مناطق هذا البلد، والقضاء على الإرهاب في جميع أنحاء سوريا. ومن ناحية أخرى، تعترف تركيا في الواقع، وليس في الکلام فحسب، بالسلامة الإقليمية لسوريا.

الانتخابات برائحة ولون "الحرب".. هل سينتقل "نتنياهو" من رأس الهرم الحكومي إلى السجن؟ الوقت- إذا خسر "نتنياهو" بالانتخابات، فهذا يعني أن الرئيس الأمريكي سيخسر حليفه الأكثر أهمية في المنطقة وستذهب "صفقة القرن" ادراج الرياح.

أخبار

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان!

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان!

الوقت- أعلن الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود، يوم أمس الاثنين في فيديو له نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب، الانطلاق الرسمي لحركة "الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية"، التي تدعو لإقامة ملكية دستورية وحماية المعارضين.

رئيس المفوضية الأوروبية لجونسون: لا تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي! الوقت- قالت المفوضية الأوروبية، مساء يوم أمس، أنّ الاجتماع بين رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتهى بدون إحراز تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

انطلاق انتخابات الكنيست في الكيان الاسرائيلي الوقت- بدأ الناخبون الإسرائيليون بادلاء أصواتهم في الانتخابات التشريعية في كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

قائد عسكري يمني رفيع: بعد السعودية الدور على الامارات الزجاجية! الوقت- أعلن قائد عسكري يمني رفيع، يوم أمس الاثنين إنّ استهداف حقلي النفط في العمق السعودي رسالة قوية يجب ان تقرأها الإمارات أيضاً.

هذا سر دوس نتنياهو على كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" خلال مقابلة تلفزيونية له مع موقع "والا" الإسرائيلي! الوقت- قام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بوضع كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" تحت قدميه وذلك خلال مقابلة تلفزيونية له مساء أمس مع الصحافية تال شاليف من موقع "والا" الإسرائيلي.

قمة أنقرة: ادلب خطر كبير... والتوافق على أعضاء اللجنة الدستورية السورية الوقت- شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم امس الاثنين، على ضرورة إيجاد حل للملف السوري يؤدي إلى وحدة سوريا وتحقيق الاستقلال ووقف كل التدخلات الأجنبية.

ترامب: ايران ربما تكون المسؤولة عن هجوم أرامكو ولكن؟! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له يوم أمس، أن إيران ربما تكون وراء الهجوم على منشأتي النفط في السعودية قبل أيام، وقال "يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم".

العميد يحيى سريع: استهداف مصفاتي النفط السعوديتين ردّ على جرائم العدوان الوقت- جدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع التأكيد على أن استهداف منشآت النظام السعودي النفطية على غرار الذي جرى في شركة أرامكو أمس الأول يندرج في إطار حق اليمنيين الطبيعي والمشروع للرد على جرائم العدوان والحصار المستمر ضدهم.

الصين تدعو المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة الوقت- دعت الصين اليوم المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة والعمل على دفع التعاون الصيني الأمريكي متبادل المنفعة ليعود بالخير على شعبي البلدين وشعوب دول العالم.

ألمانيا تمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي الوقت- أكدت الحكومة الألمانية اليوم أنها ستمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي.

الرئيس الروسي: الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي الوقت- اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، مؤكداً أن قوات بلاده ستساعد الجيش السوري.

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

السعودية تتجه لأن تصبح مشترياً كبيراً للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت الوقت- اعتبرت شركة "إنرجي أسبكتس" للاستشارات، أن السعودية تتجه لأن تصبح مشترياً كبيراً للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت، التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي S-400 قرب القطب الشمالي الوقت- كشف الجيش الروسي اليوم الاثنين أنه نشر منظومات دفاعية جوية جديدة من طراز S-400 Triumph على أرخبيل "نوفايا زيمليا" في القطب الشمالي، وأنه وسع منطقة مراقبة المجال الجوي هناك لمسافات كبيرة.

"الحشد الشعبي" يعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" الخامسة الوقت- أعلنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات "إرادة النصر" الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.

في النتائج الأولية لانتخابات تونس.. تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني الوقت-أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني.

موسوي: أكاذيب الأمريكيين القصوى ضد إيران هي استمرار لهزائمهم الوقت-أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، ان أكاذيب الأمريكيين القصوى ضد إيران هي استمرار لهزائمهم.

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية! الوقت- نشرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، مقالاً للكاتب البريطاني باتريك كوبيرن، تطرق فيه إلى جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي "الوحشية"، مفيداً أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول محوها من الذاكرة قبل الانتخابات الأمريكية.

بوريس جونسون يتعرض لنكسة جديدة الوقت-تعرّض بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، لنكسة جديدة، يوم أمس السّبت، جرّاء انشقاق نائب آخر من حزبه اختار الانضمام إلى حزب معارض يُمانع خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

اعتراف سعودي رسمي بتوقف انتاجها النفطي الوقت- اعترف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رسميا بتوقف إنتاج النفط نتيجة الهجوم الذي شنه الجيش اليمني على منشأتين لشركة أرامكو.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مستقبل إدلب في قلب مفاوضات الرؤساء الثلاثة

ألمانيا تمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي

الصين تدعو المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة

ترامب: ايران ربما تكون المسؤولة عن هجوم أرامكو ولكن؟!

قائد عسكري يمني رفيع: بعد السعودية الدور على الامارات الزجاجية!

انطلاق انتخابات الكنيست في الكيان الاسرائيلي

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان!

نتنياهو وجنون السلطة.. ضم الخليل أنموذجاً

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال؛ هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

هذا سر دوس نتنياهو على كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" خلال مقابلة تلفزيونية له مع موقع "والا" الإسرائيلي!

الكابوس الذي لا نهاية له.. هل ستُنهي "غزة" الحياة السياسية لـ"نتنياهو"؟

رئيس المفوضية الأوروبية لجونسون: لا تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي!

العميد يحيى سريع: استهداف مصفاتي النفط السعوديتين ردّ على جرائم العدوان

الرئيس الروسي: الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي

هل السعودية نفسها مقتنعة بأنها تدافع عن فلسطين؟

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

تداعيات هجوم "أنصار الله" على شركات النفط السعودية

بلومبرغ: أمريكا فشلت في تصفير صادرات النفط الإيراني

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية

انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.. أبرز المستجدات على الساحة التونسية

لبنان: اعتقال عميل إسرائيلي وإحالته إلى النيابة العسكرية

وفد عسكري إيراني رفيع يزور قاعدة "تشوتشو" الصينية.. ما هي الرسائل التي تحملها هذه الزيارة ؟

الأسدي: خياراتنا للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق مفتوحة

انفجار ضخم أمام السفارة الأمريكية في كابل

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

مراسلون بلا حدود تمنح "جائزة الشجاعة" للسعودية إيمان النفجان

إردوغان: سنبحث قريباً مع ترامب شراء منظومة "باتريوت" الأمريكيّة

زمن تغيير المعادلات في غزة ولبنان

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

البشير أمام المحكمة من جديد

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

"أدريان دريا" في طريقها إلی البحر الأبيض المتوسط.. أمريكا تفشل في معركة الناقلات

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

ماذا تريد ادارة ترامب من المحادثات مع "أنصار الله"؟

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة"

أزمة كشمير.. من التكوين إلى نقطة الانفجار

أول لقاء لرئيس الوزراء البريطاني الجديد مع عمالقة أوروبا.. هل سيحقق النصر أم الهزيمة؟

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال؛ هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

الثلاثاء 17 محرم 1441
 
 
 
 
 
من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال؛ هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

مواضيع ذات صلة

(الجولان عربي سوري)… عنوان الجمعة السابعة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار

أهمية الجولان الاستراتيجية.. هل ستدخل المنطقة بسببها نفقاً مظلماً آخر من النزاعات؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد الهجمات الصهيونية الأخيرة على المناطق التابعة لـ"حزب الله" في سوريا ودخول طائراتها بلا طيار إلى جنوب بيروت وبعد الهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد "حسن نصر الله" بالانتقام من "تل أبيب"، قام هذا الكيان الغاصب بإخلاء معظم المناطق المجاورة للحدود بين لبنان والاراضي المحتلة من ساحل "الناقورة" إلى قرية "العديسة "، على طول بلغ حوالي 50 كيلومتر مربع وهذا الامر أثار العديد من الشكوك حول عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على صد هجوم قوات "حزب الله" المحتمل لتحرير جزء من الأراضي المحتلة.

وفي هذا الصدد، قال السيد "حسن نصر الله" في خطابه الذي قاله في الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام، إن العملية الذي نفذتها قوات تابعة للحزب داخل الاراضي المحتلة، كانت خطوة جديدة في الدفاع عن حدود لبنان. معرباً، إن الرد على العدوان الإسرائيلي سيستمر. إن كل هذه الاحداث وكل هذه التصريحات دفعتنا إلى دراسة سيناريو تحرير قوات "حزب الله" للجولان المحتل.

صراع الجولان التقليدي بين حزب الله والكيان الصهيوني

مع اقتراب نهاية الأزمة السورية ومحاولة الكيان الصهيوني استغلال إمكانات إدارة "دونالد ترامب" في الولايات المتحدة التي تتبع النهج الصهيونية بالكامل، يبدو أنه الاحداث الاخيرة سوف تفتح جبهة جديدة في عملية المواجهة بين "تل أبيب" وجبهة المقاومة التي كانت ناشطة في المنطقة منذ عام 1967، والتي أصبحت في يومنا هذا أكثر تأثراً بالتطورات السياسية والأمنية. يذكر أن الكيان الصهيوني فرض عدوانًا مباشرًا على الكثير من المناطق المختلفة في سوريا خلال السنوات الماضية، مما وفر مبررًا لرد دمشق على هذا العدوان الاسرائيلي السافر وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن دمشق ستتمكن أخيرًا من الانتهاء من قضية الإرهابيين الذين لا يزالون يتمركزون في مدينة "إدلب".

استراتيجيات وأطماع اسرائيلية في الجولان العربي المحتل

كشفت العديد من المصادر الاخبارية، بأنه بعد الحرب عام 1967 مباشرة، لم تُبقي إسرائيل في الجولان سوى سبع قرى فقط من أصل 139 قرية عربية. ولقد خلق تهجير الجيش الإسرائيلي شبه الكامل للسكان السوريين من الجولان إبان الحرب، ظروف مواتية لشن حملة مُمنهجة استهدفت تدمير القرى والمزارع والمنازل المتبقية ولقد سرّع هذا التدمير الإسرائيلي، إعادة بناء الجولان، جغرافيًا وديموغرافيًا، ليتلاءم مع المشروع القَومي الصهيوني. كان هذا التدمير بمثابة استكمالًا شبيهًا، للتدمير الذي طال فلسطين التي كانت مأهولة عقب النكبة عام 1948.

ولفتت تلك المصادر الاخبارية، إلى أنه في 14 ديسمبر 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فيما يسمى بـ"قانون الجولان"، فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان. ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار برقم 497 من 17 ديسمبر 1981. وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم "الجولان السوري المحتل" كما تشير إليه بهذا الاسم وسائل الإعلام العربية وبعض المنظمات الدولية الأخرى. وقد أكد مجلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيًا وباطلًا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي؛ وطالبها باعتبارها قوة محتلة، أن تلغي قرارها فوراً. مع ذلك لم يفرض مجلس الأمن العقوبات على إسرائيل بسبب قرار ضم الجولان.

الجدير بالذكر أن الإسرائيليون يطمعون بهضبة الجولان لأنهم يرون أهمية كبيرة في السيطرة عليها لما تتمتع به من موقع استراتيجي. فبمجرد الوقوف على سفح الهضبة، يستطيع الناظر تغطية الشمال الشرقي من فلسطين المحتلة، بالعين المجردة بفضل ارتفاعها النسبي. وكذلك الأمر بالنسبة لسورية، فالمرتفعات تكشف الأراضي السورية أيضاً حتى أطراف العاصمة دمشق ولقد أقامت إسرائيل محطات إنذار عسكرية في المواقع الأكثر ارتفاعاً في شمالي الهضبة لمراقبة تحركات الجيش السوري.

ردود فعل عربية ودولية منددة بالاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان

نددت عدة أطراف عربية ودولية بتوقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين الماضي، إعلانا باعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا عام 1967 وضمتها عالم 1981. وفي حين رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالخطوة الأمريكية، نددت دمشق على لسان وزير خارجيتها وأدانتها الدول الأوروبية في مجلس الأمن. كما أعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا، الأعضاء في مجلس الأمن، يوم الثلاثاء الماضي رفضها القرار الأمريكي. وقال سفراء هذه الدول، طبقا لقرارات الأمم المتحدة، "لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان" التي "لا نعتبرها جزءا من أراضي دولة إسرائيل".

ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، معتبرة إياه "تماديا في انقلاب الإدارة الأمريكية على مواقف وسياسة الإدارات السابقة، وعدوانا صريحا على الحقوق العربية، وانتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها". وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية "أحمد أبو الغيط" يوم الاثنين الماضي، بأشد العبارات الإعلان الأمريكي معتبرا أنه "باطل شكلا وموضوعا".

ومن جهتها حذرت روسيا، حليفة النظام السوري، من "موجة توترات جديدة" في الشرق الأوسط بعد الخطوة الأمريكية ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية "ماريا زاخاروفا" قولها "للأسف قد يؤدي ذلك إلى موجة توترات جديدة في الشرق الأوسط". كما ذكر "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية "أنطونيو غوتيريس"، "واضح (في القول) بأن وضع الجولان لم يتغير". وقال "دوجاريك": "إن سياسة الأمم المتحدة بشأن الجولان انعكست في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإن تلك السياسة لم تتغير". كذلك قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاوش أوغلو"، إن القرار الأمريكي بشأن الجولان هو أمر يستحيل على بلاده قبوله، وأنها ستتخذ إجراءات ضده، بما في ذلك في الأمم المتحدة.

هل تستطيع قوات محور المقاومة تحرير مرتفعات الجولان

كشفت الاحداث الاخيرة التي شهدتها المنطقة بأن محور المقاومة يمتلك العديد من الخيارات التي سمحت له بتهديد الكيان الصهيوني وحول هذا السياق، أعرب العديد من الخبراء العسكريين بأن الانتصارات الميدانية التي حققتها قوات محور المقاومة في سوريا والعراق ضد الجماعات الارهابية، كشفت للعالم أجمع بأن هذه القوات تمتلك الكثير من المعدات العسكرية المتطورة التي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المدن الاسرائيلية وفي هذا الصدد، لفتت العديد من المسؤولين اللبنانيين بأنه لو تجرأ الكيان الصهيوني على شن هجمات داخل العمق اللبناني، فإن قوات محور المقاومة المنتشرة في العديد من البلدان العربية سوف تجتمع تحت مظلة واحدة وسوف تبدأ بشن عمليات عسكرية لتحرير هضبة الجولان المحتلة. وهنا قال الرئيس اللبناني "ميشيل عون" ، أن "هضبة الجولان أرض سورية عربية ولا يمكن لأي قرار أن يغير هذه الواقعة، ولا لأي بلد أن يزور التاريخ بنقل ملكية أرض من بلد إلى آخر". وحذر "إذا كانت إسرائيل تعتقد أنها تتوسع بالاستيلاء على الأراضي عن طريق العنف والعدوان، فإنها ستجد نفسها بعزلة أكبر وأمام هزيمة عسكرية جديدة، لن تنفعها عندها لا قوتها ولا عنصريتها". وشدد أن إسرائيل "لن تجد أمنها إلا بالسلام العادل والشامل".

النتيجة

"ما وراء مرتفعات الجولان هي سوريا، والنظام الإيراني موجود هناك. حيث يحاول النظام الإيراني إحضار صواريخ طويلة المدى دقيقة إلى سوريا، وأيضا صواريخ متطورة ومميتة". إن هذا النص من رسالة "نتنياهو" التي كتبها على "تويتر"، يعكس القلق المتزايد لدى الكيان الصهيوني بشأن التطورات في سوريا والجولان. حيث قال "نتنياهو" في رسالة أخرى، "لسنا مستعدين لقبول هذا الامر وإجراءاتنا ستستمر ضد جهود إيران التي تسعى إلى نشر قوة عسكرية في سوريا وإدخال أسلحة متطورة إليها".

الجدير بالذكر هنا أن عمليات الجيش السوري وحلفائه في جنوب سوريا، والتي شابتها هزيمة الجماعات الإرهابية وتمّكن القوات السورية والقوات المتحالفة معها من التقدم لبضعة كيلومترات داخل الأراضي المحتلة، أثارت قلق الصهاينة بشأن احتمال انتهاء الأزمة الأمنية في سوريا. وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان عند الكيان الصهيوني، فإن تحرير هذه المناطق من قبل قوات محور المقاومة، يمكن أن يشكل ضربة قوية لوجود الكيان الصهيوني في المنطقة وقد يؤدي إلى زواله من الخارطة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

احتلال الجولان تحرير تل أبيب محور المقاومة قوات السيطرة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة