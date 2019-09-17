موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 17 محرم 1441

إخترنا لكم

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال؛ هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال؛ هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟ الوقت- كتب "نتنياهو": "ما وراء مرتفعات الجولان هي سوريا، والنظام الإيراني موجود هناك. حيث يحاول النظام الإيراني إحضار صواريخ طويلة المدى دقيقة إلى سوريا، وأيضا صواريخ متطورة ومميتة".

نتنياهو وجنون السلطة.. ضم الخليل أنموذجاً الوقت- ساعات قليلة تفصلنا عن نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي باتت تشكل كابوسا مزعجا لرئيس الحكومة الاسرائيلية وزعيم حزب الليكود بينامين نتنياهو، فلا توجد نتائج مضمونة بعد اليوم لنتنياهو الذي لم يكن على قدر ...

الكابوس الذي لا نهاية له.. هل ستُنهي "غزة" الحياة السياسية لـ"نتنياهو"؟ الوقت- يبقي قطاع "غزة" بالنسبة للعديد من المرشحين الصهاينة، هي المنطقة التي قد تؤدي إلى نهاية الحياة السياسية للعديد من القادة الاسرائيليين، كما قضت خلال السنوات الماضية على الحياة السياسية لـ"اولمرت" و"باراك" و"ليبرمان"، ولهذا فهل سيكون "نتنياهو" الضحية الرابعة ؟

مستقبل إدلب في قلب مفاوضات الرؤساء الثلاثة على الرغم من أن إيران وروسيا تأخذان دائمًا مخاوف تركيا في الاعتبار، إلا أن منع تدهور الأوضاع مجدداً مرهون بقبول أنقرة للوقائع، بحيث تقبل أولاً بحق الحكومة السورية المشروع في الحكم على جميع مناطق هذا البلد، والقضاء على الإرهاب في جميع أنحاء سوريا. ومن ناحية أخرى، تعترف تركيا في الواقع، وليس في الکلام فحسب، بالسلامة الإقليمية لسوريا.

الانتخابات برائحة ولون "الحرب".. هل سينتقل "نتنياهو" من رأس الهرم الحكومي إلى السجن؟ الوقت- إذا خسر "نتنياهو" بالانتخابات، فهذا يعني أن الرئيس الأمريكي سيخسر حليفه الأكثر أهمية في المنطقة وستذهب "صفقة القرن" ادراج الرياح.

أخبار

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان!

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان!

الوقت- أعلن الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود، يوم أمس الاثنين في فيديو له نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب، الانطلاق الرسمي لحركة "الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية"، التي تدعو لإقامة ملكية دستورية وحماية المعارضين.

رئيس المفوضية الأوروبية لجونسون: لا تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي! الوقت- قالت المفوضية الأوروبية، مساء يوم أمس، أنّ الاجتماع بين رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتهى بدون إحراز تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

انطلاق انتخابات الكنيست في الكيان الاسرائيلي الوقت- بدأ الناخبون الإسرائيليون بادلاء أصواتهم في الانتخابات التشريعية في كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل.

قائد عسكري يمني رفيع: بعد السعودية الدور على الامارات الزجاجية! الوقت- أعلن قائد عسكري يمني رفيع، يوم أمس الاثنين إنّ استهداف حقلي النفط في العمق السعودي رسالة قوية يجب ان تقرأها الإمارات أيضاً.

هذا سر دوس نتنياهو على كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" خلال مقابلة تلفزيونية له مع موقع "والا" الإسرائيلي! الوقت- قام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بوضع كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" تحت قدميه وذلك خلال مقابلة تلفزيونية له مساء أمس مع الصحافية تال شاليف من موقع "والا" الإسرائيلي.

قمة أنقرة: ادلب خطر كبير... والتوافق على أعضاء اللجنة الدستورية السورية الوقت- شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم امس الاثنين، على ضرورة إيجاد حل للملف السوري يؤدي إلى وحدة سوريا وتحقيق الاستقلال ووقف كل التدخلات الأجنبية.

ترامب: ايران ربما تكون المسؤولة عن هجوم أرامكو ولكن؟! الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له يوم أمس، أن إيران ربما تكون وراء الهجوم على منشأتي النفط في السعودية قبل أيام، وقال "يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم".

العميد يحيى سريع: استهداف مصفاتي النفط السعوديتين ردّ على جرائم العدوان الوقت- جدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع التأكيد على أن استهداف منشآت النظام السعودي النفطية على غرار الذي جرى في شركة أرامكو أمس الأول يندرج في إطار حق اليمنيين الطبيعي والمشروع للرد على جرائم العدوان والحصار المستمر ضدهم.

الصين تدعو المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة الوقت- دعت الصين اليوم المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة والعمل على دفع التعاون الصيني الأمريكي متبادل المنفعة ليعود بالخير على شعبي البلدين وشعوب دول العالم.

ألمانيا تمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي الوقت- أكدت الحكومة الألمانية اليوم أنها ستمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي.

الرئيس الروسي: الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي الوقت- اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، مؤكداً أن قوات بلاده ستساعد الجيش السوري.

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

السعودية تتجه لأن تصبح مشترياً كبيراً للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت الوقت- اعتبرت شركة "إنرجي أسبكتس" للاستشارات، أن السعودية تتجه لأن تصبح مشترياً كبيراً للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت، التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي S-400 قرب القطب الشمالي الوقت- كشف الجيش الروسي اليوم الاثنين أنه نشر منظومات دفاعية جوية جديدة من طراز S-400 Triumph على أرخبيل "نوفايا زيمليا" في القطب الشمالي، وأنه وسع منطقة مراقبة المجال الجوي هناك لمسافات كبيرة.

"الحشد الشعبي" يعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" الخامسة الوقت- أعلنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات "إرادة النصر" الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.

في النتائج الأولية لانتخابات تونس.. تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني الوقت-أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني.

موسوي: أكاذيب الأمريكيين القصوى ضد إيران هي استمرار لهزائمهم الوقت-أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، ان أكاذيب الأمريكيين القصوى ضد إيران هي استمرار لهزائمهم.

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية! الوقت- نشرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، مقالاً للكاتب البريطاني باتريك كوبيرن، تطرق فيه إلى جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي "الوحشية"، مفيداً أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول محوها من الذاكرة قبل الانتخابات الأمريكية.

بوريس جونسون يتعرض لنكسة جديدة الوقت-تعرّض بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، لنكسة جديدة، يوم أمس السّبت، جرّاء انشقاق نائب آخر من حزبه اختار الانضمام إلى حزب معارض يُمانع خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

اعتراف سعودي رسمي بتوقف انتاجها النفطي الوقت- اعترف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رسميا بتوقف إنتاج النفط نتيجة الهجوم الذي شنه الجيش اليمني على منشأتين لشركة أرامكو.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مستقبل إدلب في قلب مفاوضات الرؤساء الثلاثة

ألمانيا تمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي

الصين تدعو المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة

ترامب: ايران ربما تكون المسؤولة عن هجوم أرامكو ولكن؟!

قائد عسكري يمني رفيع: بعد السعودية الدور على الامارات الزجاجية!

انطلاق انتخابات الكنيست في الكيان الاسرائيلي

امير سعودي يعلن انطلاق حركته المعارضة لابن سلمان!

نتنياهو وجنون السلطة.. ضم الخليل أنموذجاً

من مكاسب "صفقة القرن" إلى الخوف من الزوال؛ هل يستطيع محور المقاومة تحرير منطقة الجولان؟

هذا سر دوس نتنياهو على كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" خلال مقابلة تلفزيونية له مع موقع "والا" الإسرائيلي!

الكابوس الذي لا نهاية له.. هل ستُنهي "غزة" الحياة السياسية لـ"نتنياهو"؟

رئيس المفوضية الأوروبية لجونسون: لا تقدم ملموس حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي!

العميد يحيى سريع: استهداف مصفاتي النفط السعوديتين ردّ على جرائم العدوان

الرئيس الروسي: الحضور العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي

هل السعودية نفسها مقتنعة بأنها تدافع عن فلسطين؟

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

تداعيات هجوم "أنصار الله" على شركات النفط السعودية

بلومبرغ: أمريكا فشلت في تصفير صادرات النفط الإيراني

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية

انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.. أبرز المستجدات على الساحة التونسية

لبنان: اعتقال عميل إسرائيلي وإحالته إلى النيابة العسكرية

وفد عسكري إيراني رفيع يزور قاعدة "تشوتشو" الصينية.. ما هي الرسائل التي تحملها هذه الزيارة ؟

الأسدي: خياراتنا للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق مفتوحة

انفجار ضخم أمام السفارة الأمريكية في كابل

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

مراسلون بلا حدود تمنح "جائزة الشجاعة" للسعودية إيمان النفجان

إردوغان: سنبحث قريباً مع ترامب شراء منظومة "باتريوت" الأمريكيّة

زمن تغيير المعادلات في غزة ولبنان

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

البشير أمام المحكمة من جديد

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

"أدريان دريا" في طريقها إلی البحر الأبيض المتوسط.. أمريكا تفشل في معركة الناقلات

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

ماذا تريد ادارة ترامب من المحادثات مع "أنصار الله"؟

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة"

أزمة كشمير.. من التكوين إلى نقطة الانفجار

أول لقاء لرئيس الوزراء البريطاني الجديد مع عمالقة أوروبا.. هل سيحقق النصر أم الهزيمة؟

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

نتنياهو وجنون السلطة.. ضم الخليل أنموذجاً

الثلاثاء 17 محرم 1441
 
 
 
 
 
نتنياهو وجنون السلطة.. ضم الخليل أنموذجاً
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ساعات قليلة تفصلنا عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي باتت تشكّل كابوساً مزعجاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود بينامين نتنياهو، فلا توجد نتائج مضمونة بعد اليوم لنتنياهو الذي لم يكن على قدر الثقة بالنسبة لناخبيه لذلك تراجعت شعبيته يوماً بعد يوم، لاسيما أنه ملاحق بقضايا فساد، لكن أكثر ما يقلق الإسرائيليين أن نتنياهو لم يعد قادراً على حمايتهم من ردود المقاومة الساحقة سواء في لبنان أم فلسطين.

الأمر الآخر أن صديقه المقرّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبارك له هذه الانتخابات، إذ لم يعطه أي جرعة أمل أو ثقة تدفع الناخبين لاختياره دوناً عن غيره، فقبيل الانتخابات السابقة اعترف ترامب بسيادة "الكيان الإسرائيلي" على الجولان وعلى الرغم من أن هذا الاعتراف يخالف جميع الاتفاقيات الدولية ويعدّ أمراً مهماً للصهاينة إلا أن نتيجة هذا الأمر لم تنعكس سلباً على الانتخابات السابقة، ولا حتى الاعتراف بالقدس ولا حتى جعجعة "صفقة القرن" نفسها.

لم يبقً أمام نتنياهو "طعم" يلقي به إلى الإسرائيليين لكي يجذبهم إلى سنارته الانتخابية سوى الحديث عن ضمّ الخليل وغور الأردن، وقبل أسابيع ذهب نتنياهو بنفسه إلى الخليل وطوّقت قواته المدينة التي لا يعيش فيها سوى بضعة آلاف من الصهاينة، وداس جميع القوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بمدينة الجليل ومضى دون الاكتراث بالنتائج في ظل صمت السلطة الفلسطينية والعالم عن هذا الحدث، واكتفى من تضامن مع الجليل ومنهم السلطة نفسها بإطلاق بيانات "تنديد" لما جرى، هذه البيانات وهذا التراخي في التعامل مع موضوع "الجليل" دفع نتنياهو للتمادي أكثر والحديث بجدية عن ضمّ غور الأردن والجليل، وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بضم البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ومستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المدينة، عشية انتخابات الكنيست المقررة اليوم الثلاثاء.

وردّاً على سؤال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، حول ما إذا كان نتنياهو ينوي "ضم التجمع اليهودي في الخليل ومستوطنات كريات أربع" أجاب: "نعم بالطبع، إنها ستكون جزءاً من إسرائيل، ولكن أنا أريد تفويضاً من أجل تنفيذ هذه الخطة"، في إشارة إلى إعادة انتخابه.

لكن من وجهة نظر نتنياهو فإن عبارة "مباشرة بعد الانتخابات" موثوقة تماماً مثل تصريحات سابقة بشأن القضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني، التي كانت مجرد فقاعة إعلامية لخدمة أجندته الانتخابية، على حد تقدير المحللين. 

وكان نتنياهو قد قال خلال زيارة له إلى الخليل مطلع الشهر الحالي: "سنبقى في الخليل إلى الأبد".

ويستوطن نحو ألف مستوطن إسرائيلي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، التي يسكنها أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وأشار نتنياهو إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره "ضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وقال: "قلت لترامب: أنا أخطط لفرض السيادة على جميع المستوطنات، بما فيها الكتل والأراضي حولها وجميع المستوطنات والمناطق ذات الأهمية لأمن وتراث إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "قلت إننا لن نخلي أي شخص (مستوطن) وأنا لن أعترف بحق العودة وقلت إن القدس يجب أن تبقى موحدة، لقد قلت كل هذه الأمور".

وتابع: "عدنا للخليل للتعبير عن النصر، لقد أرادوا اقتلاعنا من هذا المكان بشكل نهائي، لكنهم أخطؤوا وارتكبوا مذبحة قبل 90 عاماً بحق اليهود".


وسبق لنتنياهو أن أعلن الأسبوع الماضي، عزمه ضمّ منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تبلغ مساحتها نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، إلى "إسرائيل" في حال فوزه في الانتخابات.

لكن هذه الوعود التي تستهدف أصوات اليمين المتطرف لم تحقق لنتنياهو حتى الساعة تقدماً يذكر في استطلاعات الرأي، وما زالت الكفة تتأرجح بينه وبين حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس، لتصدر الانتخابات، فيما لا يزال اليمين عاجزاً عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من دون حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان.

يبدو أن نتنياهو الذي فشل في استعطاف الصهاينة لانتخابه بالرغم من كل الدعم الأمريكي والصمت الغربي والعربي وجد أن أفضل حل لدفع الصهاينة للتصويت له في الانتخابات المقبلة، هو اللعب على الوتر الديني الذي يتمسّك به الصهاينة ويمكن أن يتأثروا به، خاصة وأن المشروع الصهيوني يستقي مفاهيمه وتعاليمه من الرواية اليهودية ولكن تم تسويقه في العالم خاصة في أوروبا التي تحرّرت من سلطة الإقطاع الديني وسطوة الكنيسة على النشاط العقلي بأنه مشروع علماني وذلك كأسلوب تضليلي للدعاية في الحركة الصهيونية، والمشروع الاستعماري الغربي القائم على وجود أي كيان غريب في قلب النقطة مغاير عن نسيجها الاجتماعي الحضاري كي يعمل على منع وحدة شعوبها في إطار دولة قومية واحدة على غرار الدول القومية في العالم وذلك بهدف إبقائها في وضع التخلف الحضاري بكل أشكاله ملحقة بالنظام الرأسمالي العالمي والذي سيكون هذا الكيان الغريب من وظيفته السياسية العدوانية الأساسية هي أولاً  المحافظة على مصالح دول هذا النظام الرأسمالي الامبريالي العالمي.

إن هذا التدنيس الصهيوني لمقدساتنا هو سياسة صهيونية مدروسة، سواء المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي كما الاعتداء على المساجد في منطقة 48.

دولة الكيان الصهيوني ابتدأت بضم القدس، وها هي تهيّئ الأجواء لضم مدينة الخليل، وذلك في التحضير لضم المنطقة C في الضفة الغربية (وهي تشكل 60% من أراضيها).

هذه هي "إسرائيل" التي يراهن كثير من الفلسطينيين والعرب، للأسف! على إمكانية قيام سلام معها وعلى إمكانية اعترافها بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

نتنياهو اسرائيل انتخابات نتائج صهاينة الجليل ضم الجليل القدس الوقت ترامب غور الاردن

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة