هذا سر دوس نتنياهو على كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" خلال مقابلة تلفزيونية له مع موقع "والا" الإسرائيلي!

الوقت- قام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بوضع كتاب حول "الأدب الإسرائيلي" تحت قدميه وذلك خلال مقابلة تلفزيونية له مساء أمس مع الصحافية تال شاليف من موقع "والا" الإسرائيلي.

الخطوة الغريبة أثارت استغراب عدد من الصحافيين وقالت الصحافية تال شنايد إنه بدلاً من السؤال التقليدي لرئيس حكومة حول أي كتاب تقرأ؟ لا بد من سؤال نتنياهو ما هو الكتاب الذي تضع عليه رجليك وما السبب في ذلك.

هل الكرسي عال عليك؟ أو بسبب أوجاع الظهر؟ ورأت أن الأمر غريب جداً؟

بدوره مؤلف الكتاب جدعون عفرات علق على الصورة بالقول "لا أحد يحب أن يداس عليه" وأضاف:"لا شك أنه في المكان الذي يدوسون فيه على كتب الأدب فإنهم يدوسون على الأدباء".

ويعرف عن نتانياهو أنه يمضي وقتاً طويلًا في غرفة المكياج لأنه يخجل من شفته "المشرومة"، إضافة إلى إخفائه قصر قامته ويطلب وضع خشبة تحت قدميه ليرفع من نفسه خلال المقابلات التلفزيونية بهدف التساوي مع قامة المذيع.

خلال المقابلة التي أجراها عشية الانتخابات أعاد نتنياهو تكرار مواقفه ووعوده الانتخابية في ظل منافسة قوية مع تحالف أزرق أبيض.