ترامب: ايران ربما تكون المسؤولة عن هجوم أرامكو ولكن؟!

الوقت- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له يوم أمس، أن إيران ربما تكون وراء الهجوم على منشأتي النفط في السعودية قبل أيام، وقال "يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم".

ولكن ترامب عاد وأكد أنه يود تجنب اندلاع حرب مع إيران، وقال "الدبلوماسية لا تستنفد أبداً عندما يتعلق الأمر بإيران"، وأضاف "لم أعد السعوديين بحمايتهم".

الرئيس الإيراني حسن روحاني علق خلال مشاركته في قمة أنقرة على الهجمات في السعودية، معتبراً أنها "نتيجة حتمية للحرب على اليمن".

في هذه الأثناء نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن الهجوم على منشآت نفط سعودية نفّذ بصواريخ كروز وطائرات مسيّرة انطلاقًا من الأراضي الإيرانية.

وتقاطعت معلومات صحيفة "وول ستريت جورنال" مع "فوكس نيوز"، حيث أكدت أن الرياض تدرس مع واشنطن إمكانية تنفيذ هجمات انتقامية.

في المقابل رأى عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطيّ كريس ميرفي أن استراتيجية ترامب تجاه إيران كانت "تصعيدًا انفرادياً أعمى".

وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر أوضح أنه أطلع الرئيس ترامب على الوضع خلال اجتماع في البيت الأبيض، وأضاف "الجيش يعمل مع الوكالات الفيدرالية وشركائنا للدفاع عن النظام الدولي الذي تعمل إيران على تقويضه".

وكشف اسبر أنه تحدث في عطلة نهاية الأسبوع مع ولي العهد السعودي ووزير الدفاع العراقي عن الهجوم الأخير على أرامكو، وأنه أبلغ ولي العهد السعودي أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة الاعتداءات على السعودية، وأكد الدعم الكامل للسعودية في موقفها تجاه الاعتداءات على بقيق وخريص.

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني "سنعمل مع الشركاء الدوليين لصياغة الرد الأوسع نطاقاً والأكثر فعالية على الهجوم على أرامكو".