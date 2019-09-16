الصين تدعو المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة

الوقت- دعت الصين اليوم المسؤولين الأمريكيين إلى نبذ فكرة الحرب الباردة والعمل على دفع التعاون الصيني الأمريكي متبادل المنفعة ليعود بالخير على شعبي البلدين وشعوب دول العالم.

جاء ذلك تعليقاً على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر فورد مؤخراً بأن الحكومة الأمريكية تعمل حالياً على وضع إجراءات متكاملة لمواجهة التحديات الأمنية التي تشكلها الصين على الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أن هذا الخطاب يشوه صورة الصين بغض النظر عن الحقائق الواقعية ويروج لنظرية التهديدات الصينية حيث يظهر بوضوح فكرة الحرب الباردة لدى بعض الأمريكيين معتبرة أن التاريخ أثبت أن الصين ستبقى تبني السلام العالمي وتساهم في التنمية العالمية وتدافع عن النظام الدولي.

وعبرت تشون ينغ عن معارضة الصين الشديدة لخلق مشكلة مع شركة هواوي وكذلك فرض قيود على التعاون العادي مع المؤسسات الصينية في مجال المعلومات والمواصلات بحجة أمن الدولة.

وشهدت العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا مؤخراً توتراً شديداً بدأ عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً على واردات وبضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في محاولة يائسة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية غير قانونية وهو ما ردت عليه الصين بإجراءات مماثلة ضمن حقها الطبيعي بالرد.