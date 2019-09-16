"الحشد الشعبي" يعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" الخامسة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 16 محرم 1441

إخترنا لكم

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية - التركية الأخيرة؟ الوقت- ضغوط تركيا على الولايات المتحدة الامريكية والتي استمرت لشهور طويلة أثمرت عن انطلاق دورية مشتركة مع الجيش الامريكي في شرق الفرات بسوريا، قيل انها تأتي في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء ...

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟ الوقت- إن الإطاحة بـ"جون بولتون" من منصبه وطرده من البيت الابيض تُعد علامة أخرى على فشل معظم الضغوط الامريكية على طهران

تعسّف العدوان يطول خبراء الأمم المتحدة.. لماذا تمّ منع وفد أممي من الوصول إلى صنعاء ؟ الوقت- كشف رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن إن الجهة الوحيدة التي سمحت للخبراء الأمميين بممارسة عملها وتحقيقاتها بشأن الانتهاكات الإنسانية في اليمن هي سلطة المجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تديرها.

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد يتهم عدد كبير من السياسيين ورجال القبائل العراقيين وسكان محافظة الموصل، الأكراد بمنعهم من العودة إلى ديارهم.

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين مع حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين المظلوم(ع)، يحيي المسلمون وخاصةً الشيعة في جميع أنحاء العالم ذکری تضحيات الإمام الحسين (ع) وأصحابه من خلال إقامة مراسم العزاء. سنلقي في هذا التقرير نظرةً علی مراسم العزاء الحسيني في محرم في جميع أنحاء العالم.

أخبار

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية

الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

السعودية تتجه لأن تصبح مشترياً كبيراً للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت الوقت- اعتبرت شركة "إنرجي أسبكتس" للاستشارات، أن السعودية تتجه لأن تصبح مشترياً كبيراً للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت، التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي S-400 قرب القطب الشمالي الوقت- كشف الجيش الروسي اليوم الاثنين أنه نشر منظومات دفاعية جوية جديدة من طراز S-400 Triumph على أرخبيل "نوفايا زيمليا" في القطب الشمالي، وأنه وسع منطقة مراقبة المجال الجوي هناك لمسافات كبيرة.

"الحشد الشعبي" يعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" الخامسة الوقت- أعلنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات "إرادة النصر" الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.

في النتائج الأولية لانتخابات تونس.. تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني الوقت-أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني.

موسوي: أكاذيب الأمريكيين القصوى ضد إيران هي استمرار لهزائمهم الوقت-أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، ان أكاذيب الأمريكيين القصوى ضد إيران هي استمرار لهزائمهم.

وفد عسكري إيراني رفيع يزور قاعدة "تشوتشو" الصينية.. ما هي الرسائل التي تحملها هذه الزيارة ؟ الوقت- هناك أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن تم تركيبها على هذا الزورق الحربي، وقاذفة صواريخ قصيرة المدى ومدفع 76 ملم ومنظومتي مضادة للطائرات، وقاذفتي طوربيدات 324 ملم.

إلى أي مدى يمكن اعتبار أن الأزمة السورية شارفت على النهاية؟ الوقت- منذ ما يقارب العام والكثير من الصحف والشخصيات السياسية والاعلامية والمحللين يتحدثون عن بداية نهاية الأزمة السورية والبعض اعتبر ان الازمة السورية انتهت، وربطوا ذلك بالتقارير التي تحدثت عن ان العام ...

لماذا غادر نتنياهو روسيا خالي الوفاض؟ الإنقسامات العميقة بين موسكو وتل أبيب، خاصةً حول الأزمة السورية والحرب الفعالة ضد الإرهاب، جعلت نتنياهو يغادر موسكو خالي الوفاض.

الخيوط الخفية لحادثة 11 سبتمبر الوقت- لا تزال الإدارات الأمريكية المتعاقبة ترفض افشاء أسرار حادثة 11 ايلول وتتستر على الكثير من التفاصيل على الرغم من مضي 18 عاما على هذه الحادثة التي هزت العالم وكانت سببا بانتشار الفوضى الخلاقة في ...

انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية.. أبرز المستجدات على الساحة التونسية الوقت- تفتح اليوم الاحد الصناديق الانتخابية أمام الناخبين التونسيين في كافة المدن التونسية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، بعدما تم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إثر وفاة الرئيس التونسي السابق "الباجي قائد السبسي"، في ال 25 يوليو/تموز الماضي...

تداعيات هجوم "أنصار الله" على شركات النفط السعودية الوقت- فتت "انصار الله" أحلام السعودية بطائراتها الصغيرة التي تمكنت خلال 5 اشهر متتالية من ان تخترق الاجواء السعودية، وتصل الى العمق السعودي دون ان تتمكن دفاعات المملكة من صدها او ردها، اذ قطعت هذه ...

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية! الوقت- نشرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، مقالاً للكاتب البريطاني باتريك كوبيرن، تطرق فيه إلى جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي "الوحشية"، مفيداً أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول محوها من الذاكرة قبل الانتخابات الأمريكية.

بوريس جونسون يتعرض لنكسة جديدة الوقت-تعرّض بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، لنكسة جديدة، يوم أمس السّبت، جرّاء انشقاق نائب آخر من حزبه اختار الانضمام إلى حزب معارض يُمانع خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

اعتراف سعودي رسمي بتوقف انتاجها النفطي الوقت- اعترف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رسميا بتوقف إنتاج النفط نتيجة الهجوم الذي شنه الجيش اليمني على منشأتين لشركة أرامكو.

تركيا تدعو لعقد مجلس التعاون الإسلامي ضد ضم الكيان الإسرائيلي لمناطق بالضفة الوقت- قالت وزارة الخارجية التركية صباح اليوم السبت، أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الأحد لمناقشة إعلان الكيان الإسرائيلي عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

برهم صالح يتمنى ألّا تنشب الحرب في أي مكان الوقت- أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، يوم أمس السبت، إن “المنطقة مُلبدة بالقلق”، مؤكداً أن “السلطات في العراق لا تتمنى أن تنشب الحرب في أي مكان في المنطقة أو العالم".

السيسي: معسكرات الإرهاب دمرت سوريا الوقت- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس السبت، أنّه "تمّ استخدم الإرهاب لتدمير سوريا وليبيا"، موضحاً أنّ"ما حدث في سوريا كان مخططاً وتمّ تدمير البلد بمعسكرات وتنظيمات ارهابية مدربة اجتاحت البلاد".

ترامب: لقد قتلنا حمزة بن لادن...لكن القاعدة قوية الوقت- قال البيت الأبيض، مساء أمس السبت، أن الجيش الأمريكي قتل حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذي كان أيضا شخصية بارزة في التنظيم.

التونسيون ينتخبون اليوم رئيسهم الجديد الوقت- تنطلق بعد ساعات من الآن النتخابات التونسية، حيث يبدأ نحو 7 ملايين تونسي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس الباجي قايد السبسي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

لماذا غادر نتنياهو روسيا خالي الوفاض؟

"الحشد الشعبي" يعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" الخامسة

السعودية تتجه لأن تصبح مشترياً كبيراً للمنتجات المكررة بعد هجمات السبت

في النتائج الأولية لانتخابات تونس.. تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني

إلى أي مدى يمكن اعتبار أن الأزمة السورية شارفت على النهاية؟

موسوي: أكاذيب الأمريكيين القصوى ضد إيران هي استمرار لهزائمهم

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي S-400 قرب القطب الشمالي

وفد عسكري إيراني رفيع يزور قاعدة "تشوتشو" الصينية.. ما هي الرسائل التي تحملها هذه الزيارة ؟

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية

الخيوط الخفية لحادثة 11 سبتمبر

الرئيس الروسي: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية ودّية وبناءة

جونسون: سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم في تونس

الصين تستثني 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية

إنجاز إيراني جديد.. الكشف عن سلاح ليزري جديد لصدّ الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرّة

بلومبرغ: أمريكا فشلت في تصفير صادرات النفط الإيراني

تجميد معظم نشاط الخارجية الصهيونية الدبلوماسي الخارجي بسبب أزمة مالية

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة شمال قبرص

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية!

الكيان الصهيوني يقتحم مدناً فلسطينية ويعتقل 11 فلسطينياً بالضفة المحتلة

إيران تندد ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الإيرانية

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟

منظمة دولية تحذّر الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي" في الانتخابات

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى

رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع

رسائل ردّ "حزب الله"

جولة أوروبية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.. ما هي الأهداف؟

النظام القضائي البحريني.. ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور

جونسون: سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم

"مبين" سلاح استراتيجي إيراني جديد.. هل ينتمي إلى عائلة صواريخ كروز أم إنه نوع من الطائرات من دون طيار؟ + صور

أزمة كشمير.. من التكوين إلى نقطة الانفجار

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

"الحشد الشعبي" يعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" الخامسة

الإثنين 16 محرم 1441
 
 
 
 
 
"الحشد الشعبي" يعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" الخامسة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات "إرادة النصر" الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.

 وفي بيان قال "الحشد الشعبي": إن "قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار".

وتابع البيان: إن "العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة وتأمينها من وجود خلايا تنظيم "داعش".

يذكر أن المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" في صحراء محافظة الأنبار، غربي العراق، انطلقت في الـ24 من أغسطس الماضي، وهدفت إلى تفتيش وتطهير كامل الصحراء، والمناطق المحددة في محافظة الأنبار، من بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الحشد الشعبي إرادة النصر انطلاق

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة