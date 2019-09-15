انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية؛ أبرز المستجدات على الساحة التونسية

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  الأحد 15 محرم 1441

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ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟ الوقت- إن الإطاحة بـ"جون بولتون" من منصبه وطرده من البيت الابيض تُعد علامة أخرى على فشل معظم الضغوط الامريكية على طهران

تعسّف العدوان يطول خبراء الأمم المتحدة.. لماذا تمّ منع وفد أممي من الوصول إلى صنعاء ؟ الوقت- كشف رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن إن الجهة الوحيدة التي سمحت للخبراء الأمميين بممارسة عملها وتحقيقاتها بشأن الانتهاكات الإنسانية في اليمن هي سلطة المجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تديرها.

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المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين مع حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين المظلوم(ع)، يحيي المسلمون وخاصةً الشيعة في جميع أنحاء العالم ذکری تضحيات الإمام الحسين (ع) وأصحابه من خلال إقامة مراسم العزاء. سنلقي في هذا التقرير نظرةً علی مراسم العزاء الحسيني في محرم في جميع أنحاء العالم.

أخبار

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية!

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية!

الوقت- نشرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، مقالاً للكاتب البريطاني باتريك كوبيرن، تطرق فيه إلى جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي "الوحشية"، مفيداً أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول محوها من الذاكرة قبل الانتخابات الأمريكية.

بوريس جونسون يتعرض لنكسة جديدة الوقت-تعرّض بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، لنكسة جديدة، يوم أمس السّبت، جرّاء انشقاق نائب آخر من حزبه اختار الانضمام إلى حزب معارض يُمانع خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

اعتراف سعودي رسمي بتوقف انتاجها النفطي الوقت- اعترف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رسميا بتوقف إنتاج النفط نتيجة الهجوم الذي شنه الجيش اليمني على منشأتين لشركة أرامكو.

تركيا تدعو لعقد مجلس التعاون الإسلامي ضد ضم الكيان الإسرائيلي لمناطق بالضفة الوقت- قالت وزارة الخارجية التركية صباح اليوم السبت، أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الأحد لمناقشة إعلان الكيان الإسرائيلي عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

برهم صالح يتمنى ألّا تنشب الحرب في أي مكان الوقت- أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، يوم أمس السبت، إن “المنطقة مُلبدة بالقلق”، مؤكداً أن “السلطات في العراق لا تتمنى أن تنشب الحرب في أي مكان في المنطقة أو العالم".

السيسي: معسكرات الإرهاب دمرت سوريا الوقت- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس السبت، أنّه "تمّ استخدم الإرهاب لتدمير سوريا وليبيا"، موضحاً أنّ"ما حدث في سوريا كان مخططاً وتمّ تدمير البلد بمعسكرات وتنظيمات ارهابية مدربة اجتاحت البلاد".

ترامب: لقد قتلنا حمزة بن لادن...لكن القاعدة قوية الوقت- قال البيت الأبيض، مساء أمس السبت، أن الجيش الأمريكي قتل حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذي كان أيضا شخصية بارزة في التنظيم.

التونسيون ينتخبون اليوم رئيسهم الجديد الوقت- تنطلق بعد ساعات من الآن النتخابات التونسية، حيث يبدأ نحو 7 ملايين تونسي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس الباجي قايد السبسي.

مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم في تونس الوقت- بدأت في تونس مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت، في انتظار الشروع في عملية الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، غداً الأحد.

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو! الوقت- قالت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، أن طائرات من دون طيار استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

مراسلون بلا حدود تمنح "جائزة الشجاعة" للسعودية إيمان النفجان الوقت-منحت منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوم أمس الجمعة، الكاتبة والناشطة السعودية إيمان النفجان "جائزة الشجاعة" ضمن جوائز حرية الصحافة لهذا العام.

أوروبا: أمريكا تهدد بتفكك الاتفاق النووي مع ايران! الوقت-أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر يوم أمس، أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران، وأبدوا شعورهم بالقلق من خطر تفكك الاتفاق النووي بين إيران وهذه الدول تحت ضغط هذه العقوبات.

الأسدي: خياراتنا للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق مفتوحة الوقت- أعلن رئيس كتلة السند الوطني في العراق النائب أحمد الأسدي، يوم أمس الجمعة، أن خيارات الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع الحشد الشعبي مفتوحة تحت سقف الدولة والحكومة والمؤسسات الرسمية في العراق.

مادورو يكشف تورط غوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا!

القضاء اللبناني يوقف الضابط الذي رافق العميل الفاخوري داخل لبنان الوقت- قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، يوم أمس الجمعة، أن العميد في الجيش اللبناني الذي رافق آمر معتقل الخيام سابقاً عامر الفاخوري في مطار بيروت قد اوقف للتحقيق معه.

إردوغان: سنبحث قريباً مع ترامب شراء منظومة "باتريوت" الأمريكيّة الوقت- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، صباح اليوم، إنه سيبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال هذا الشهر، شراء منظومة "باتريوت" الأميركية للدفاع الصاروخي.

إيران تندد ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الإيرانية الوقت- نددت الخارجية الايرانية ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الايرانية مؤكدة أنه إجراء غير قانوني وينتهك القوانين الدولية.

لبنان: اعتقال عميل إسرائيلي وإحالته إلى النيابة العسكرية الوقت- أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اعتقال العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وإحالته إلى النيابة العامة العسكرية.

في حادث تصادم آليات عسكرية.. الإمارات تعلن مقتل ستة من جنودها الوقت- أعلنت الإمارات اليوم مقتل ستة من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية لم تحدد مكانه.

دول أوروبية: إعلان نتنياهو ضم أراضٍ فلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي الوقت- أكدت خمس دول أوروبية اليوم أن إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيمثل "في حال تنفيذه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".

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مقالات

انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية؛ أبرز المستجدات على الساحة التونسية

الأحد 15 محرم 1441
 
 
 
 
 
انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية؛ أبرز المستجدات على الساحة التونسية

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التونسيون ينتخبون اليوم رئيسهم الجديد

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الوقت- تفتح اليوم الاحد الصناديق الانتخابية أمام الناخبين التونسيين في كافة المدن التونسية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء، بعدما تم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إثر وفاة الرئيس التونسي السابق "الباجي قائد السبسي"، في ال 25 يوليو/تموز الماضي. وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن عمليات الاقتراع للمغتربين التونسيين انطلقت فعلاً منذ ليلة يوم الجمعة في أستراليا، وفي الدول العربية والأوربية وانطلقت في القارة الأمريكية يوم أمس  السبت ويتنافس فيها ستة وعشرون مرشحاً. وتمّت تهيئة 302 مركز اقتراع لاستقبال 386053 ناخباً مسجلاً في 49 دولة أجنبية، من أصل 7074566 ناخباً مسجلاً.

ومن جهته قال عضو هيئة الانتخابات "فاروق بوعسكر"، على هامش مؤتمر عقدته الهيئة، مساء يوم الخميس الماضي، إن "على التونسيين التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع يوم 15 سبتمبر في الداخل، وأيضاً أيام 13 و14 و15 سبتمبر في الخارج لإنجاح العرس الانتخابي"، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 49 دولة في الخارج، وأن الرهان تمثل في إيصال المواد الانتخابية إلى المكاتب خارج تونس في موعدها، وأن الهيئة تمكنت من إيصالها كلّها والاستعدادات جيدة. وفي هذا الصدد، كشفت بعض المصادر الاخبارية بأنه لذلك تم تسخير 1550 مراقباً ليتولوا مراقبة الحملة الانتخابية، مؤكداً أنه خلال الفترة الأولى من الحملة شهدت مخالفات بدرجة عادية ثم تحولت إلى النوع الجسيم والخطير، وقد تم التنبيه على بعض المخالفين والهيئة لن تتردد في تطبيق القانون، مؤكداً أن التحدي الثالث هو إنجاح الانتخابات.

وفي السياق ذاته، ذكرت تلك المصادر الاخبارية، أن الانتخابات انطلقت من أول مكتب في سيدني في أستراليا، وبثت هيئة الانتخابات فيديو يبيّن أولى عمليات التصويت، وسيكون آخر مركز اقتراع يفتح أبوابه هو مركز سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأميركية. وتتوزع مراكز الانتخاب في الخارج على ألمانيا بـ6مراكز اقتراع مخصصة لـ28623 ناخباً، والقارة الأميركية وباقي الدول الأوروبية بـ55 مركز اقتراع لـ57885 ناخباً، وفرنسا 1 بـ52 مركز اقتراع لـ88836 ناخباً، وفرنسا 2 بـ64 مركز اقتراع لـ117133 ناخباً، وإيطاليا بـ78 مركز اقتراع لـ57697 ناخباً، والعالم العربي وبقية دول العالم بـ47 مركز اقتراع لـ35879 ناخباً.

تجدر الاشارة هنا إلى أن القائمة النهائية للمرشحين التونسيين ضمّت 26 مرشحاً بينهم امرأتان ومن بين المرشحين يأتي اسم "نبيل القروي" رجل الأعمال وصاحب قناة "نسمة" الخاصة والمسجون حالياً حيث تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي. ويتوّقع الكثير من الخبراء السياسيين بأن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء "يوسف الشاهد" ووزير الدفاع "عبد الكريم الزبيدي" ورئيس الوزراء السابق "مهدي جمعة" وكذلك الرئيس السابق "المنصف المرزوقي". ومن بين المرشحين البارزين يأتي أيضاً اسم "عبد الفتاح مورو" نائب رئيس حزب النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة. كما ضمّت القائمة امرأتين هما، "عبير موسى" رئيس حزب الدستوري الحر، و"سلمى بنت محمد اللومي" والتي كانت قيادية بحزب "نداء تونس" والتي ترشّحت في تلك الانتخابات عن حزب "الأمل".

الجدير بالذكر هنا أن دور وسائل الاعلام برز بشكل واضح في عملية التحضير لهذه الانتخابات الرئاسية التونسية، بدءاً بدعم مرشحين معينين، مروراً بالمناظرات التلفزيونية الثلاث التي شغلت اهتمام المواطنين والمتابعين من العالم العربي، ومواكبة مواقع التواصل الاجتماعي للحدث، ومشاركة صحافيين محليين وأجانب، وصولاً إلى الإعلان المرتقب للنتائج. يذكر أن المناظرات التلفزيونية بثتها تسع قنوات تلفزيونية، منها سبع خاصة. أما المحطات الإذاعية التي نقلت الحدث فبلغ عددها 21، منها 13 خاصة وهذا البث المشترك والموحد بين القطاعين العام والخاص يعتبر سابقة تاريخية في الإعلام التونسي. وفي هذا السياق، أعلنت عدد من وسائل الاعلام التونسية أنها ستكشف عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في غضون ساعتين من إقفال مكاتب الاقتراع، أي عند الساعة الثامنة ليلاً وفق التوقيت المحلي للعاصمة تونس، وستقدم أيضا نتائج أولية قبل الإعلان عن الحصيلة النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذه هي الخطوة نفسها التي تم اعتمادها في انتخابات عام 2014، وقاربت النتائج الأولية تلك النهائية.

كما أعلنت وسائل الاعلام التونسية أن أكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي سيكونون، اليوم الأحد، أمام اختبار تكريس الديمقراطية التونسية، عبر التوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد ثماني سنوات من الثورة التي أنتجت نظاماً ديمقراطياً، بعد نحو 22 عاماً من حكم الرجل الواحد ولفتت تلك الوسائل الاعلامية إلى أن هذه الانتخابات تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، وهي صدفة جاءت لتؤكد نهائياً دخول تونس إلى نادي الدول الديمقراطية، بعد أن تمكّنت من إنجاز انتخابات المجلس التأسيسي في 2011. وفي الختام يمكن القول بأن هذه الانتخابات تبدو جديدة على التونسيين، إذ تخلصت من الشعارات القديمة، وركزت بشكل خاص على هموم التونسيين واولوياتهم الاقتصادية والاجتماعية ، على الرغم من أن كلاماً كثيراً قاله المرشحون لا يمت بصلة إلى مهام الرئيس وصلاحياته، وكان بعضهم يتحدث عن نظام رئاسي.

 

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انتخابات رئاسية تونس مبكرة منافسة شرسة سباق قصر قرطاج

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