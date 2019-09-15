اعتراف سعودي رسمي بتوقف انتاجها النفطي

الوقت- اعترف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رسميا بتوقف إنتاج النفط نتيجة الهجوم الذي شنه الجيش اليمني على منشأتين لشركة أرامكو.

وقال الوزير السعودي أن "الهجمات "الإرهابية على معملي بقيق وخريص نتج عنها توقف مؤقت في عمليات الإنتاج وسيتم تعويض الانخفاض لعملائها من المخزونات".

وأضاف الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو في بقيق وخريص عطلت إمدادات الخام للشركة بنحو 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 50 بالمئة من إنتاجها.

وقال الوزير إن جزءا سيعوض بالسحب من مخزونات النفط لدى أرامكو.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إنتاج السعودية وصادراتها من النفط تعطلت، السبت، إثر هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية، على منشأتين لشركة "أرامكو".

وأوضح مصدر للوكالة أن الهجمات تؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة، دون تفاصيل إضافية.

وإحدى المنشأتين المستهدفتين هي أكبر مصفاة لتكرير النفط في العالم، بحسب الوكالة، وتزيد الطاقة التكريرية للمصفاة عن سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام سعودية أن حريقا شب في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، نتيجة استهدافهما بطائرتين مسيرتين، دون تحديد مصدرهما.

وبعد وقت قصير، أوضح المتحدث باسم الجيش اليمنس أنه تم إرسال 10 طائرات مسيرة إلى بقيق وخويص في السعودية، مؤكدا أن العملية تأتي في إطار الرد المشروع.

وتابع: "عملية توازن الردع الثانية جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق"، متوعدا النظام السعودي بعمليات قادمة، "ستتسع وستكون أشد إيلاما".