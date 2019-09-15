ترامب: لقد قتلنا حمزة بن لادن...لكن القاعدة قوية

الوقت- قال البيت الأبيض، مساء أمس السبت، أن الجيش الأمريكي قتل حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذي كان أيضا شخصية بارزة في التنظيم.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم السبت إن العملية تمّت في منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان.

بدوره، قال أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حمزة بن لادن القيادي في تنظيم "القاعدة" ونجل أسامة بن لادن، قد قُتل بعملية أميركية.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن "فقدان حمزة بن لادن لا يحرم "القاعدة" من المهارات القيادية الهامة والعلاقة الرمزية بوالده فحسب، بل يقوّض الأنشطة العملياتية المهمة للجماعة".

وأضاف البيان أن حمزة بن لادن كان "مسؤولاً عن التخطيط والتعامل مع مختلف الجماعات الإرهابية".

وكانت وسائل إعلام أميركية، قد ذكرت الصيف الماضي نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات، أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية نفذت بمشاركة الولايات المتحدة، وهو ما أكده لاحقا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في أب/ أغسطس الماضي، حيث قال: "بحسب فهمي فإن حمزة بن لادن قد مات".

وقُتل أسامة بن لادن على أيدى البحرية والمخابرات الأميركية في 2 أيار/ مايو 2011.