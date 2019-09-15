ترامب: لقد قتلنا حمزة بن لادن...لكن القاعدة قوية

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  الأحد 15 محرم 1441

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عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد يتهم عدد كبير من السياسيين ورجال القبائل العراقيين وسكان محافظة الموصل، الأكراد بمنعهم من العودة إلى ديارهم.

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين مع حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين المظلوم(ع)، يحيي المسلمون وخاصةً الشيعة في جميع أنحاء العالم ذکری تضحيات الإمام الحسين (ع) وأصحابه من خلال إقامة مراسم العزاء. سنلقي في هذا التقرير نظرةً علی مراسم العزاء الحسيني في محرم في جميع أنحاء العالم.

أخبار

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية!

"ذي إندبندنت": محمد بن سلمان يحاول محو جريمة قتل خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية!

الوقت- نشرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، مقالاً للكاتب البريطاني باتريك كوبيرن، تطرق فيه إلى جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي "الوحشية"، مفيداً أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول محوها من الذاكرة قبل الانتخابات الأمريكية.

بوريس جونسون يتعرض لنكسة جديدة الوقت-تعرّض بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، لنكسة جديدة، يوم أمس السّبت، جرّاء انشقاق نائب آخر من حزبه اختار الانضمام إلى حزب معارض يُمانع خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

اعتراف سعودي رسمي بتوقف انتاجها النفطي الوقت- اعترف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان رسميا بتوقف إنتاج النفط نتيجة الهجوم الذي شنه الجيش اليمني على منشأتين لشركة أرامكو.

تركيا تدعو لعقد مجلس التعاون الإسلامي ضد ضم الكيان الإسرائيلي لمناطق بالضفة الوقت- قالت وزارة الخارجية التركية صباح اليوم السبت، أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الأحد لمناقشة إعلان الكيان الإسرائيلي عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

برهم صالح يتمنى ألّا تنشب الحرب في أي مكان الوقت- أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، يوم أمس السبت، إن “المنطقة مُلبدة بالقلق”، مؤكداً أن “السلطات في العراق لا تتمنى أن تنشب الحرب في أي مكان في المنطقة أو العالم".

السيسي: معسكرات الإرهاب دمرت سوريا الوقت- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس السبت، أنّه "تمّ استخدم الإرهاب لتدمير سوريا وليبيا"، موضحاً أنّ"ما حدث في سوريا كان مخططاً وتمّ تدمير البلد بمعسكرات وتنظيمات ارهابية مدربة اجتاحت البلاد".

ترامب: لقد قتلنا حمزة بن لادن...لكن القاعدة قوية الوقت- قال البيت الأبيض، مساء أمس السبت، أن الجيش الأمريكي قتل حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذي كان أيضا شخصية بارزة في التنظيم.

التونسيون ينتخبون اليوم رئيسهم الجديد الوقت- تنطلق بعد ساعات من الآن النتخابات التونسية، حيث يبدأ نحو 7 ملايين تونسي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس الباجي قايد السبسي.

مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم في تونس الوقت- بدأت في تونس مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت، في انتظار الشروع في عملية الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، غداً الأحد.

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو! الوقت- قالت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، أن طائرات من دون طيار استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

مراسلون بلا حدود تمنح "جائزة الشجاعة" للسعودية إيمان النفجان الوقت-منحت منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوم أمس الجمعة، الكاتبة والناشطة السعودية إيمان النفجان "جائزة الشجاعة" ضمن جوائز حرية الصحافة لهذا العام.

أوروبا: أمريكا تهدد بتفكك الاتفاق النووي مع ايران! الوقت-أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر يوم أمس، أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران، وأبدوا شعورهم بالقلق من خطر تفكك الاتفاق النووي بين إيران وهذه الدول تحت ضغط هذه العقوبات.

الأسدي: خياراتنا للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق مفتوحة الوقت- أعلن رئيس كتلة السند الوطني في العراق النائب أحمد الأسدي، يوم أمس الجمعة، أن خيارات الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع الحشد الشعبي مفتوحة تحت سقف الدولة والحكومة والمؤسسات الرسمية في العراق.

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أخبار

ترامب: لقد قتلنا حمزة بن لادن...لكن القاعدة قوية

الأحد 15 محرم 1441
 
 
 
 
 
ترامب: لقد قتلنا حمزة بن لادن...لكن القاعدة قوية

ترامب: لقد قتلنا حمزة بن لادن...لكن القاعدة قوية

الوقت- قال البيت الأبيض، مساء أمس السبت، أن الجيش الأمريكي قتل حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذي كان أيضا شخصية بارزة في التنظيم.

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الوقت- قال البيت الأبيض، مساء أمس السبت، أن الجيش الأمريكي قتل حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذي كان أيضا شخصية بارزة في التنظيم.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم السبت إن العملية تمّت في منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان.

بدوره، قال أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حمزة بن لادن القيادي في تنظيم "القاعدة" ونجل أسامة بن لادن، قد قُتل بعملية أميركية.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن "فقدان حمزة بن لادن لا يحرم "القاعدة" من المهارات القيادية الهامة والعلاقة الرمزية بوالده فحسب، بل يقوّض الأنشطة العملياتية المهمة للجماعة".

وأضاف البيان أن حمزة بن لادن كان "مسؤولاً عن التخطيط والتعامل مع مختلف الجماعات الإرهابية".

وكانت وسائل إعلام أميركية، قد ذكرت الصيف الماضي نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات، أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية نفذت بمشاركة الولايات المتحدة، وهو ما أكده لاحقا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في أب/ أغسطس الماضي، حيث قال: "بحسب فهمي فإن حمزة بن لادن قد مات".

وقُتل أسامة بن لادن على أيدى البحرية والمخابرات الأميركية في 2 أيار/ مايو 2011.

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحدود الباكستانية الأفغانية البيت الأبيض أسامة بن لادن حمزة بن لادن

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