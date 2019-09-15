التونسيون ينتخبون اليوم رئيسهم الجديد

الوقت- تنطلق بعد ساعات من الآن النتخابات التونسية، حيث يبدأ نحو 7 ملايين تونسي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس الباجي قايد السبسي.

وقد أنهت هيئة الانتخابات التونسية جميع التجهيزات اللوجيستية والتقنية وتأمين نقل المواد الانتخابية لكل مكاتب الاقتراع في جميع أنحاء البلاد والتي تناهز نحو 30 ألف مركز.

هذا وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، بأن نحو 70 ألف رجل أمن سيتولون اليوم تأمين الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في مختلف ولايات الجمهورية.

وأوضح الحيوني أنه سيتم تقسيم هؤلاء الأمنيين على مجموعتين رئيسيتين تتكون الأولى من نحو 48 ألفاً سيتوزعون بين مراكز الاقتراع والتجميع والمقار الرئيسية والفرعية لهيئة الإنتخابات ويتولون تأمين عمليات الاقتراع والفرز وكذلك الشخصيات والضيوف والصحافيين والملاحظين وكافة المرشحين.

فيما تتكون المجموعة الثانية من نحو 20 سيتوزعون على مختلف ولايات الجمهورية بهدف ضمان الأمن العام.

ودخلت تونس أمس السبت فترة الصمت الانتخابي.

وفتحت أول أمس الجمعة مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين في الخارج على امتداد 3 أيام لينتهي عصر اليوم وفق توقيت البلد المستضيف.

ويتنافس 24 مرشحاً بينهم امرأتين في الانتخابات الرئاسية المبكرة، بعد رفض 71 طلباً للترشح من أصل 97 قُدموا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانسحاب المرشحيّن محسن مرزوق وسليم الرياحي لصالح المرشح عبد الكريم الزبيدي في الساعات الأخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع.

وكانت المحكمة رفضت الافراج عن المرشح نبيل القروي الذي أوقف بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه بعد شهر ونصف الشهر من توجيه التهمة إليه وإلى شقيقه بتبييض أموال.

وأجريت 3 مناظرات عبّر خلالها المرشحون عن رؤيتهم لتونس وخططهم لدى تسلم الرئاسة في حالة الفوز، في الوقت الذي سمحت فيه للناخب التونسي بتقييم المرشحين.

وأعلنت الرئاسة التونسية في 25 تموز/يوليو الماضي وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر 92 عاماً، وقررت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات بتونس عقب ذلك تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إلى 15 أيلول/سبتمبر.

والسبسي هو خامس رئيس للجمهورية التونسية، وأوّل رئيس ينتخب انتخاباً مباشراً وديمقراطياً في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2014 بنسبة 55.68%.

وأنتج الميادين نت مادة "صحافة بيانات" مفصلة عن الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة.