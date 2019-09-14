ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية_التركية الأخيرة؟

الوقت- ضغوط تركيا على الولايات المتحدة الامريكية والتي استمرت لشهور طويلة أثمرت عن انطلاق دورية مشتركة مع الجيش الامريكي في شرق الفرات بسوريا، قيل انها تأتي في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

لايخفى على أحد أن انشاء المنطقة الآمنة أصبح مطلبا تركيا ملحاً وتحول إلى "تحدٍ" بالنسبة لتركيا، خاصة وان الأتراك فشلوا في التجربة الماضية مع الولايات المتحدة الامريكية عندما وقعوا اتفاقا معها بخصوص "منبج" وحمل الاتفاق اسم المدينة نفسها وكانت الغاية منه تطهير المدينة من الوحدات الكردية، إلا أن الاتفاق حينها فشل فشلاً ذريعا وحمّلت تركيا الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية هذا الفشل، عبر حديث تركيا الدائم عن وجود مماطلة امريكية لتنفيذ بنود الاتفاق، وعادت للتهديد بتنفيذ عملية عسكرية في المدينة، لكن هذه العملية التي جرى التهديد بإطلاقها مئات المرات، لم تر النور حتى اليوم.

تخاف تركيا اليوم من أن تعاد تجربتها المريرة مع الولايات المتحدة الامريكية مرة ثانية فيما يخص انشاء المنطقة الآمنة، والحقيقة ان جميع المؤشرات تدل على تكرار التجربة، لذلك رأينا المسؤولين الاتراك بما فيهم الرئيس نفسه رجب طيب اردوغان، بدأوا يرفعون سقف الضغوط على الولايات المتحدة الامريكية بعد مضي ساعات قليلة على تسيير الدوريات المشتركة ورغم التفاهمات الحاصلة بين الطرفين، حيث خرج الرئيس أردوغان، بتصريح غاضب مما يجري على الأرض.

وأكد أردوغان خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية وسط بلاده، أن "أنقرة وواشنطن على خلاف مستمر" بشأن إقامة المنطقة الآمنة المقررة شمال سوريا.

وقال أردوغان: "نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة لكننا نرى في كل خطوة أن ما نريده وما يفكرون فيه ليس هو نفس الشيء". واتهم أردوغان واشنطن بالسعي لإنشاء منطقة آمنة لوحدات حماية الشعب الكردية المصنفة إرهابية في تركيا.

وأضاف أردوغان: "يبدو أن حليفتنا تبحث عن منطقة آمنة للمنظمة الإرهابية وليس لنا. نرفض مثل هذا الموقف".

وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يمكن إنجاز المنطقة الآمنة عبر تحليق 3 أو 5 مروحيات أو تسيير 5 أو 10 دوريات أو نشر بضع مئات من الجنود في المنطقة بشكل صوري". كما أكد أردوغان على ضرورة " جعل المنطقة برمتها آمنة بشكل فعلي بمدنها وريفها حتى يتسنى إسكان مليون شخص في هذه المنطقة".

وتوعد أردوغان بتنفيذ خطط بلاده الخاصة في حال عدم تنفيذ تشكيل المنطقة الآمنة مع جنوده، وفق تعبيره.

وقال أردوغان: "إذا لم نبدأ بتشكيل منطقة آمنة مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".

ما هي عوائق تشكيل المنطقة الآمنة شرق الفرات؟

أولاً: تركيا تريد التخلص من الأكراد شرق الفرات، وهذا أمر مرفوض بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر الأكراد حلفاء لها، وورقتها الوحيدة الرابحة في سوريا ولن تتخلى عنها كرمة لعيني تركيا، ولو كانت تريد التخلي عن الاكراد بشكل كامل لكانت تخلت عنهم منذ اتفاق منبج، إلا انها تلعب معهم لعبة العصا والجزرة، فهي من جهة تثير قلق الاكراد ومخاوفهم من خلال ترك مساحة للاتراك بمهاجمتهم من جهة ومن جهة أخرى تبدي دفاعهم عن الاكراد في حال قررت تركيا التخلص منهم بالكامل، وتركيا مدركة تماما لهذه اللعبة الامريكية لذلك نجدها اليوم تمارس ضغوطها إلى اقصى درجة ممكنة.

ثانياً: تركيا لايمكنها اطلاقا تنفيذ تهديداتها والتحرك بشكل احادي الجانب ضد الاكراد، لان هذا الامر سيكلفها الكثير، فمن جهة ستخسر علاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية وهذا آخر ما تريده تركيا بالرغم من توتر العلاقة بينهما، إلا أن تركيا نفسها لم تعد تستطيع تحمل أي عقوبات قد تفرضها واشنطن عليها في حال اشتد الخلاف بينهما.

ومن جهة أخرى لن تتحمل تركيا فاتورة هجومها على الاكراد من الناحية الاقتصادية والسياسية، على الصعيد الداخلي والخارجي، فالاقتصاد التركي اليوم منهك وهناك صعوبات حقيقة يعاني منها الاقتصاد التركي، واي خلاف مع واشنطن، قد يدمر حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 25 مليار دولار حديثاً، ويخرب المباحثات التي يجريها وزير التجارة الأمريكي في أنقرة منذ أسبوع من أجل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار. يضاف إلى ذلك، الفاتورة الباهظة التي سيتكفلها الاقتصاد التركي في حال القيام بعملية عسكرية واسعة وما تحتاجه من تكاليف مباشرة لتغطية احتياجات الجيش، وآثار جانبية قد تنعكس على السياحة وسعر صرف الليرة التركية التي تواجه صعوبات كبيرة.

ثالثاً: اذا اصطدمت تركيا مع الوحدات الكردية بشكل احادي ستكون التكلفة باهظة على الداخل التركي، لا سيما في الوقت الذي يبدو فيه الرئيس التركي غير مستعد لخوض مغامرة قد تؤثر بشكل أكبر على شعبية حزبه الذي يشهد تراجع وانشقاقات في الأشهر الأخيرة، وقد تتعرض تركيا لعقوبات من الاتحاد الاوروبي الذي يرفض الهجوم الاحادي التركي على الاكراد، ناهيك عن دعم واشنطن للاكراد وتزويدها للاكراد بكافة المعدات الثقيلة والخفيفة في حال قررت انقرة اتخاذ اي خطوة ضد الاكراد،

ويجمع محللون أتراك على وجود معيقات ضخمة سياسية وعسكرية واقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي تقف في وجه إمكانية التحرك العسكري التركي ضد الوحدات الكردية شرقي الفرات، الأمر الذي لا ينفي على الإطلاق إمكانية حصول هكذا تحرك، لكنه يقلل من فرص حدوثه إلى درجة كبيرة.

حيث يعتبر التواجد العسكري الأمريكي في مناطق واسعة شرقي نهر الفرات أكبر عائق أمام التحرك التركي الذي تأجل لسنوات، وسط خشية تركية واسعة من أن تؤدي أي عملية عسكرية إلى إيذاء القوات الأمريكية وبالتالي مواجهة خطر الدخول في مواجهة غير محسوبة مع واشنطن وتحمل تبعاتها العسكرية والسياسية، لا سيما وأن مصادر تركية قالت إن الجانب الأمريكي رفض مراراً إعطاء إحداثيات أماكن تواجد القوات الأمريكية لكي يتجنبها الجيش التركي في أي عملية عسكرية متوقعة شرق الفرات.