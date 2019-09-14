ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية_التركية الأخيرة؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 14 محرم 1441

إخترنا لكم

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟ الوقت- إن الإطاحة بـ"جون بولتون" من منصبه وطرده من البيت الابيض تُعد علامة أخرى على فشل معظم الضغوط الامريكية على طهران

تعسّف العدوان يطول خبراء الأمم المتحدة.. لماذا تمّ منع وفد أممي من الوصول إلى صنعاء ؟ الوقت- كشف رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن إن الجهة الوحيدة التي سمحت للخبراء الأمميين بممارسة عملها وتحقيقاتها بشأن الانتهاكات الإنسانية في اليمن هي سلطة المجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تديرها.

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد يتهم عدد كبير من السياسيين ورجال القبائل العراقيين وسكان محافظة الموصل، الأكراد بمنعهم من العودة إلى ديارهم.

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين مع حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين المظلوم(ع)، يحيي المسلمون وخاصةً الشيعة في جميع أنحاء العالم ذکری تضحيات الإمام الحسين (ع) وأصحابه من خلال إقامة مراسم العزاء. سنلقي في هذا التقرير نظرةً علی مراسم العزاء الحسيني في محرم في جميع أنحاء العالم.

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا الوقت- تشكل مسألة المنطقة الآمنة التي يريد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انشاءها في شرق الفرات نقطة جدل كبيرة بين اللاعبين الاساسيين في الملف السوري، والخلاف الاهم مع الولايات المتحدة الامريكية شريكة ...

أخبار

مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم في تونس

مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم في تونس

الوقت- بدأت في تونس مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت، في انتظار الشروع في عملية الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، غداً الأحد.

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو! الوقت- قالت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، أن طائرات من دون طيار استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

مراسلون بلا حدود تمنح "جائزة الشجاعة" للسعودية إيمان النفجان الوقت-منحت منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوم أمس الجمعة، الكاتبة والناشطة السعودية إيمان النفجان "جائزة الشجاعة" ضمن جوائز حرية الصحافة لهذا العام.

أوروبا: أمريكا تهدد بتفكك الاتفاق النووي مع ايران! الوقت-أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر يوم أمس، أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران، وأبدوا شعورهم بالقلق من خطر تفكك الاتفاق النووي بين إيران وهذه الدول تحت ضغط هذه العقوبات.

الأسدي: خياراتنا للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق مفتوحة الوقت- أعلن رئيس كتلة السند الوطني في العراق النائب أحمد الأسدي، يوم أمس الجمعة، أن خيارات الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع الحشد الشعبي مفتوحة تحت سقف الدولة والحكومة والمؤسسات الرسمية في العراق.

مادورو يكشف تورط غوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا!

القضاء اللبناني يوقف الضابط الذي رافق العميل الفاخوري داخل لبنان الوقت- قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، يوم أمس الجمعة، أن العميد في الجيش اللبناني الذي رافق آمر معتقل الخيام سابقاً عامر الفاخوري في مطار بيروت قد اوقف للتحقيق معه.

إردوغان: سنبحث قريباً مع ترامب شراء منظومة "باتريوت" الأمريكيّة الوقت- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، صباح اليوم، إنه سيبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال هذا الشهر، شراء منظومة "باتريوت" الأميركية للدفاع الصاروخي.

إيران تندد ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الإيرانية الوقت- نددت الخارجية الايرانية ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الايرانية مؤكدة أنه إجراء غير قانوني وينتهك القوانين الدولية.

لبنان: اعتقال عميل إسرائيلي وإحالته إلى النيابة العسكرية الوقت- أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اعتقال العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وإحالته إلى النيابة العامة العسكرية.

في حادث تصادم آليات عسكرية.. الإمارات تعلن مقتل ستة من جنودها الوقت- أعلنت الإمارات اليوم مقتل ستة من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية لم تحدد مكانه.

دول أوروبية: إعلان نتنياهو ضم أراضٍ فلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي الوقت- أكدت خمس دول أوروبية اليوم أن إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيمثل "في حال تنفيذه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".

بيسكوف: اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا الاثنين المقبل الوقت- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه من المقرر أن يعقد رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا اجتماعاً في أنقرة يوم الاثنين المقبل.

موسوي: إيران لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن ايران لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها.

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة الوقت- طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد سفير كيان الاحتلال الاسرائيلي من عمان كرد على إعلان نتنياهو ضم أراض في الضفة الغربية.

إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة شمال قبرص الوقت- أصيب عدد من الأشخاص اليوم جراء سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة للجيش التركي شمال قبرص.

باقري: سندافع بحزم عن أمننا وسيادتنا إذا تعرضا لأي اعتداء الوقت- أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران مستعدة للدفاع بقوة عن أمنها ومصالحها في الخليج لافتاً إلى أن وجود القوى الأجنبية يشكل تحديا رئيسيا لأمن هذه المنطقة.

الخارجية الروسية تحذّر من خطر اندلاع حرب نووية الوقت- حذّرت وزارة الخارجية الروسية من خطر اندلاع حرب نووية مشيرة إلى أن المنشآت الأمريكية في حالة استعداد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.

تحت عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" تنطلق غداً مسيرات العودة الوقت- دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الرابعة والسبعين"74" تحت عنوان جمعة (فلتُشطب أوسلو من تاريخنا).

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية الوقت-رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاتهامات المتكررة والمواقف العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادرة في بيان الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية العربية في القاهرة معتبراً أن المساعي العقيمة لبعض الدول العربية في طرح مزاعم لا أساس لها تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إيران تندد ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الإيرانية

في حادث تصادم آليات عسكرية.. الإمارات تعلن مقتل ستة من جنودها

انتحار "الملك بيبي" السياسي

مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم في تونس

قصة مؤامرة.. أسرار 11 سبتمبر الخفية

زمن تغيير المعادلات في غزة ولبنان

أوروبا: أمريكا تهدد بتفكك الاتفاق النووي مع ايران!

إردوغان: سنبحث قريباً مع ترامب شراء منظومة "باتريوت" الأمريكيّة

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

مهمّة فرنسا وجولة الاتفاق النّووي الجديدة

بيسكوف: اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا الاثنين المقبل

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية_التركية الأخيرة؟

لبنان: اعتقال عميل إسرائيلي وإحالته إلى النيابة العسكرية

دول أوروبية: إعلان نتنياهو ضم أراضٍ فلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي

القضاء اللبناني يوقف الضابط الذي رافق العميل الفاخوري داخل لبنان

جونسون: سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم

فك رموز الطلب الذي تقدّم به "نتنياهو" لـ"حزب الله"

الرئيس الروسي: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية ودّية وبناءة

بعد صراع طويل مع المرض في سجون الاحتلال.. الأسير بسام السايح في ذمة الله

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

وزير الخارجية الفرنسي: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع إيران

تجميد معظم نشاط الخارجية الصهيونية الدبلوماسي الخارجي بسبب أزمة مالية

ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

الإمارات تحاول تكرار السيناريو المصري في السودان.. ما هي الأهداف وما هي المبررات ؟

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

صالحي: الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالاتفاق النووي مع إيران لذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب

أردوغان يكشف عن خلافات شاسعة مع أمريكا حول ما يعرف بـ "المنطقة الآمنة"

القوة الصاروخية للجيش اليمني تستهدف تجمعات للنظام السعودي موقعة قتلى وجرحى

نائب وزير الطاقة الأمريكي: قلقون بسبب مشتريات الصينيين من النفط الإيراني

الصين تستثني 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة"

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

"أدريان دريا" في طريقها إلی البحر الأبيض المتوسط.. أمريكا تفشل في معركة الناقلات

ماذا تريد ادارة ترامب من المحادثات مع "أنصار الله"؟

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

وثيقة سرية: ابن سلمان ينشئ مركزا للتجسس في هذه الدولة!

الخلفية التاريخية للنزاعات فی جنوب اليمن.. لماذا تصرّ أبو ظبي على انفصال جنوب اليمن؟

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية_التركية الأخيرة؟

السبت 14 محرم 1441
 
 
 
 
 
ما هي احتمالية نجاح المنطقة الآمنة بعد الدورية الأمريكية_التركية الأخيرة؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ضغوط تركيا على الولايات المتحدة الامريكية والتي استمرت لشهور طويلة أثمرت عن انطلاق دورية مشتركة مع الجيش الامريكي في شرق الفرات بسوريا، قيل انها تأتي في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

لايخفى على أحد أن انشاء المنطقة الآمنة أصبح مطلبا تركيا ملحاً وتحول إلى "تحدٍ" بالنسبة لتركيا، خاصة وان الأتراك فشلوا في التجربة الماضية مع الولايات المتحدة الامريكية عندما وقعوا اتفاقا معها بخصوص "منبج" وحمل الاتفاق اسم المدينة نفسها وكانت الغاية منه تطهير المدينة من الوحدات الكردية، إلا أن الاتفاق حينها فشل فشلاً ذريعا وحمّلت تركيا الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية هذا الفشل، عبر حديث تركيا الدائم عن وجود مماطلة امريكية لتنفيذ بنود الاتفاق، وعادت للتهديد بتنفيذ عملية عسكرية في المدينة، لكن هذه العملية التي جرى التهديد بإطلاقها مئات المرات، لم تر النور حتى اليوم.

تخاف تركيا اليوم من أن تعاد تجربتها المريرة مع الولايات المتحدة الامريكية مرة ثانية فيما يخص انشاء المنطقة الآمنة، والحقيقة ان جميع المؤشرات تدل على تكرار التجربة، لذلك رأينا المسؤولين الاتراك بما فيهم الرئيس نفسه رجب طيب اردوغان، بدأوا يرفعون سقف الضغوط على الولايات المتحدة الامريكية بعد مضي ساعات قليلة على تسيير الدوريات المشتركة ورغم التفاهمات الحاصلة بين الطرفين، حيث خرج الرئيس أردوغان، بتصريح غاضب مما يجري على الأرض.

وأكد أردوغان خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية وسط بلاده، أن "أنقرة وواشنطن على خلاف مستمر" بشأن إقامة المنطقة الآمنة المقررة شمال سوريا.

وقال أردوغان: "نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة لكننا نرى في كل خطوة أن ما نريده وما يفكرون فيه ليس هو نفس الشيء". واتهم أردوغان واشنطن بالسعي لإنشاء منطقة آمنة لوحدات حماية الشعب الكردية المصنفة إرهابية في تركيا.

وأضاف أردوغان: "يبدو أن حليفتنا تبحث عن منطقة آمنة للمنظمة الإرهابية وليس لنا. نرفض مثل هذا الموقف".

وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يمكن إنجاز المنطقة الآمنة عبر تحليق 3 أو 5 مروحيات أو تسيير 5 أو 10 دوريات أو نشر بضع مئات من الجنود في المنطقة بشكل صوري". كما أكد أردوغان على ضرورة " جعل المنطقة برمتها آمنة بشكل فعلي بمدنها وريفها حتى يتسنى إسكان مليون شخص في هذه المنطقة".

وتوعد أردوغان بتنفيذ خطط بلاده الخاصة في حال عدم تنفيذ تشكيل المنطقة الآمنة مع جنوده، وفق تعبيره.

وقال أردوغان: "إذا لم نبدأ بتشكيل منطقة آمنة مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".

ما هي عوائق تشكيل المنطقة الآمنة شرق الفرات؟

أولاً: تركيا تريد التخلص من الأكراد شرق الفرات، وهذا أمر مرفوض بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر الأكراد حلفاء لها، وورقتها الوحيدة الرابحة في سوريا ولن تتخلى عنها كرمة لعيني تركيا، ولو كانت تريد التخلي عن الاكراد بشكل كامل لكانت تخلت عنهم منذ اتفاق منبج، إلا انها تلعب معهم لعبة العصا والجزرة، فهي من جهة تثير قلق الاكراد ومخاوفهم من خلال ترك مساحة للاتراك بمهاجمتهم من جهة ومن جهة أخرى تبدي دفاعهم عن الاكراد في حال قررت تركيا التخلص منهم بالكامل، وتركيا مدركة تماما لهذه اللعبة الامريكية لذلك نجدها اليوم تمارس ضغوطها إلى اقصى درجة ممكنة.

ثانياً: تركيا لايمكنها اطلاقا تنفيذ تهديداتها والتحرك بشكل احادي الجانب ضد الاكراد، لان هذا الامر سيكلفها الكثير، فمن جهة ستخسر علاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية وهذا آخر ما تريده تركيا بالرغم من توتر العلاقة بينهما، إلا أن تركيا نفسها لم تعد تستطيع تحمل أي عقوبات قد تفرضها واشنطن عليها في حال اشتد الخلاف بينهما.

ومن جهة أخرى لن تتحمل تركيا فاتورة هجومها على الاكراد من الناحية الاقتصادية والسياسية، على الصعيد الداخلي والخارجي، فالاقتصاد التركي اليوم منهك وهناك صعوبات حقيقة يعاني منها الاقتصاد التركي، واي خلاف مع واشنطن، قد يدمر حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 25 مليار دولار حديثاً، ويخرب المباحثات التي يجريها وزير التجارة الأمريكي في أنقرة منذ أسبوع من أجل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار. يضاف إلى ذلك، الفاتورة الباهظة التي سيتكفلها الاقتصاد التركي في حال القيام بعملية عسكرية واسعة وما تحتاجه من تكاليف مباشرة لتغطية احتياجات الجيش، وآثار جانبية قد تنعكس على السياحة وسعر صرف الليرة التركية التي تواجه صعوبات كبيرة.

ثالثاً: اذا اصطدمت تركيا مع الوحدات الكردية بشكل احادي ستكون التكلفة باهظة على الداخل التركي، لا سيما في الوقت الذي يبدو فيه الرئيس التركي غير مستعد لخوض مغامرة قد تؤثر بشكل أكبر على شعبية حزبه الذي يشهد تراجع وانشقاقات في الأشهر الأخيرة، وقد تتعرض تركيا لعقوبات من الاتحاد الاوروبي الذي يرفض الهجوم الاحادي التركي على الاكراد، ناهيك عن دعم واشنطن للاكراد وتزويدها للاكراد بكافة المعدات الثقيلة والخفيفة في حال قررت انقرة اتخاذ اي خطوة ضد الاكراد،

ويجمع محللون أتراك على وجود معيقات ضخمة سياسية وعسكرية واقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي تقف في وجه إمكانية التحرك العسكري التركي ضد الوحدات الكردية شرقي الفرات، الأمر الذي لا ينفي على الإطلاق إمكانية حصول هكذا تحرك، لكنه يقلل من فرص حدوثه إلى درجة كبيرة.
حيث يعتبر التواجد العسكري الأمريكي في مناطق واسعة شرقي نهر الفرات أكبر عائق أمام التحرك التركي الذي تأجل لسنوات، وسط خشية تركية واسعة من أن تؤدي أي عملية عسكرية إلى إيذاء القوات الأمريكية وبالتالي مواجهة خطر الدخول في مواجهة غير محسوبة مع واشنطن وتحمل تبعاتها العسكرية والسياسية، لا سيما وأن مصادر تركية قالت إن الجانب الأمريكي رفض مراراً إعطاء إحداثيات أماكن تواجد القوات الأمريكية لكي يتجنبها الجيش التركي في أي عملية عسكرية متوقعة شرق الفرات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تركيا الولايات المتحدة شرق الفرات مقالات الاكراد الفرات اردوغان ترامب قسد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة