عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

الوقت- قالت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، أن طائرات من دون طيار استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار (درون)، وأمكنت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

وكان مغردون سعوديون تداولوا، في ساعات الفجر الأولى، مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر حرائق هائلة في معامل بقيق التابعة لأرامكو.

كما علق بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على الهجوم قائلاً: اللهم نستودعك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين.

وكانت قناة المسيرة اليمنية قد أعلنت أنها سوف تنشر بياناً هام لمتحدث القوات المسلحة خلال الساعات القادمة لكشف تفاصيل احدى العمليات الكبرى للطيران المسير في العمق السعودي.

وتشن السعودية والامارات حرباً على اليمن منذ 26 مارس 2015، وأدى هذا العدوان، حتى اليوم، إلى مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.