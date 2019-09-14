أوروبا: أمريكا تهدد بتفكك الاتفاق النووي مع ايران!

الوقت-أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر يوم أمس، أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران، وأبدوا شعورهم بالقلق من خطر تفكك الاتفاق النووي بين إيران وهذه الدول تحت ضغط هذه العقوبات.

وأكد البيان المشترك للناطقين باسم وزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي مواصلة دعم الاتفاق النووي، كما حثّ البيان إيران على العودة عن أنشطتها "التي لا تتماشى مع التزاماتها".

وأبدى البيان قلق الدول من الإجراءات الإيرانية الأخيرة التي تتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة، وخصوصاً بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في 8 أيلول/سبتمبر أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة قد تم تركيبها أو يجري تركيبها في نطنز.

وقال البيان "نحن مقتنعون بأن التطورات الأخيرة تؤكد الحاجة إلى جهود دبلوماسية لوقف التصعيد واستئناف الحوار".

ودعا البيان إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع المسائل ذات الصلة، بما في ذلك القضايا المتعلقة باتفاق الضمانات الشامل.