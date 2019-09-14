القضاء اللبناني يوقف الضابط الذي رافق العميل الفاخوري داخل لبنان

الوقت- قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، يوم أمس الجمعة، أن العميد في الجيش اللبناني الذي رافق آمر معتقل الخيام سابقاً عامر الفاخوري في مطار بيروت قد اوقف للتحقيق معه.

وكان الأمن العام اللبناني أعلن أنه أوقف الفاخوري الذي اعترف نتيجة التحقيق معه بتعامله مع "إسرائيل" وبالعمل لمصلحتها، كما اعترف بأنه استحصل على هويّة اسرائيلية وعلى جواز سفر اسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزير المالية اللبنانيّ علي حسن خليل قال إن اللبنانيين لن يسامحوا من تفنّن في تعذيبهم، لافتاً الى أن المعلومات عن محاولات لتنظيف سجلّات 60 عميلاً إسرائيلياً يجب أن تؤخذ بأقصى درجات الجديّة والمتابعة.

قضية الفاخوري أيقظت لدى المحرّرين من معتقل الخيام ذكريات سنوات قاسية من الاعتقال والتعذيب على يديه، ومواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت جدلاً واستنكاراً لعودة "جزار معتقل الخيام" إلى لبنان.