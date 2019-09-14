انتحار "الملك بيبي" السياسي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 14 محرم 1441

إخترنا لكم

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟

ماذا يدور وراء الكواليس وما هي الأسباب التي أدّت إلى طرد "جون بولتون" من البيت الأبيض؟ الوقت- إن الإطاحة بـ"جون بولتون" من منصبه وطرده من البيت الابيض تُعد علامة أخرى على فشل معظم الضغوط الامريكية على طهران

تعسّف العدوان يطول خبراء الأمم المتحدة.. لماذا تمّ منع وفد أممي من الوصول إلى صنعاء ؟ الوقت- كشف رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن إن الجهة الوحيدة التي سمحت للخبراء الأمميين بممارسة عملها وتحقيقاتها بشأن الانتهاكات الإنسانية في اليمن هي سلطة المجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تديرها.

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد يتهم عدد كبير من السياسيين ورجال القبائل العراقيين وسكان محافظة الموصل، الأكراد بمنعهم من العودة إلى ديارهم.

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين مع حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين المظلوم(ع)، يحيي المسلمون وخاصةً الشيعة في جميع أنحاء العالم ذکری تضحيات الإمام الحسين (ع) وأصحابه من خلال إقامة مراسم العزاء. سنلقي في هذا التقرير نظرةً علی مراسم العزاء الحسيني في محرم في جميع أنحاء العالم.

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا الوقت- تشكل مسألة المنطقة الآمنة التي يريد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انشاءها في شرق الفرات نقطة جدل كبيرة بين اللاعبين الاساسيين في الملف السوري، والخلاف الاهم مع الولايات المتحدة الامريكية شريكة ...

أخبار

مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم في تونس

مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم في تونس

الوقت- بدأت في تونس مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت، في انتظار الشروع في عملية الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، غداً الأحد.

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو! الوقت- قالت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، أن طائرات من دون طيار استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

مراسلون بلا حدود تمنح "جائزة الشجاعة" للسعودية إيمان النفجان الوقت-منحت منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوم أمس الجمعة، الكاتبة والناشطة السعودية إيمان النفجان "جائزة الشجاعة" ضمن جوائز حرية الصحافة لهذا العام.

أوروبا: أمريكا تهدد بتفكك الاتفاق النووي مع ايران! الوقت-أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر يوم أمس، أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران، وأبدوا شعورهم بالقلق من خطر تفكك الاتفاق النووي بين إيران وهذه الدول تحت ضغط هذه العقوبات.

الأسدي: خياراتنا للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق مفتوحة الوقت- أعلن رئيس كتلة السند الوطني في العراق النائب أحمد الأسدي، يوم أمس الجمعة، أن خيارات الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع الحشد الشعبي مفتوحة تحت سقف الدولة والحكومة والمؤسسات الرسمية في العراق.

مادورو يكشف تورط غوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا!

القضاء اللبناني يوقف الضابط الذي رافق العميل الفاخوري داخل لبنان الوقت- قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، يوم أمس الجمعة، أن العميد في الجيش اللبناني الذي رافق آمر معتقل الخيام سابقاً عامر الفاخوري في مطار بيروت قد اوقف للتحقيق معه.

إردوغان: سنبحث قريباً مع ترامب شراء منظومة "باتريوت" الأمريكيّة الوقت- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، صباح اليوم، إنه سيبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال هذا الشهر، شراء منظومة "باتريوت" الأميركية للدفاع الصاروخي.

إيران تندد ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الإيرانية الوقت- نددت الخارجية الايرانية ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الايرانية مؤكدة أنه إجراء غير قانوني وينتهك القوانين الدولية.

لبنان: اعتقال عميل إسرائيلي وإحالته إلى النيابة العسكرية الوقت- أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اعتقال العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وإحالته إلى النيابة العامة العسكرية.

في حادث تصادم آليات عسكرية.. الإمارات تعلن مقتل ستة من جنودها الوقت- أعلنت الإمارات اليوم مقتل ستة من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية لم تحدد مكانه.

دول أوروبية: إعلان نتنياهو ضم أراضٍ فلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي الوقت- أكدت خمس دول أوروبية اليوم أن إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيمثل "في حال تنفيذه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".

بيسكوف: اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا الاثنين المقبل الوقت- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه من المقرر أن يعقد رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا اجتماعاً في أنقرة يوم الاثنين المقبل.

موسوي: إيران لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن ايران لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها.

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة الوقت- طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد سفير كيان الاحتلال الاسرائيلي من عمان كرد على إعلان نتنياهو ضم أراض في الضفة الغربية.

إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة شمال قبرص الوقت- أصيب عدد من الأشخاص اليوم جراء سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة للجيش التركي شمال قبرص.

باقري: سندافع بحزم عن أمننا وسيادتنا إذا تعرضا لأي اعتداء الوقت- أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران مستعدة للدفاع بقوة عن أمنها ومصالحها في الخليج لافتاً إلى أن وجود القوى الأجنبية يشكل تحديا رئيسيا لأمن هذه المنطقة.

الخارجية الروسية تحذّر من خطر اندلاع حرب نووية الوقت- حذّرت وزارة الخارجية الروسية من خطر اندلاع حرب نووية مشيرة إلى أن المنشآت الأمريكية في حالة استعداد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.

تحت عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" تنطلق غداً مسيرات العودة الوقت- دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الرابعة والسبعين"74" تحت عنوان جمعة (فلتُشطب أوسلو من تاريخنا).

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية الوقت-رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاتهامات المتكررة والمواقف العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادرة في بيان الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية العربية في القاهرة معتبراً أن المساعي العقيمة لبعض الدول العربية في طرح مزاعم لا أساس لها تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

لبنان: اعتقال عميل إسرائيلي وإحالته إلى النيابة العسكرية

إيران تندد ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الإيرانية

أوروبا: أمريكا تهدد بتفكك الاتفاق النووي مع ايران!

إردوغان: سنبحث قريباً مع ترامب شراء منظومة "باتريوت" الأمريكيّة

عملية نوعية للطيران المسير اليمني...الحرائق تأكل أرامكو!

مراسلون بلا حدود تمنح "جائزة الشجاعة" للسعودية إيمان النفجان

مادورو يكشف تورط غوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا!

قصة مؤامرة.. أسرار 11 سبتمبر الخفية

القضاء اللبناني يوقف الضابط الذي رافق العميل الفاخوري داخل لبنان

دول أوروبية: إعلان نتنياهو ضم أراضٍ فلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي

انتحار "الملك بيبي" السياسي

موسوي: إيران لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها

تعسّف العدوان يطول خبراء الأمم المتحدة.. لماذا تمّ منع وفد أممي من الوصول إلى صنعاء ؟

في حادث تصادم آليات عسكرية.. الإمارات تعلن مقتل ستة من جنودها

بيسكوف: اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا الاثنين المقبل

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان السعودي بعسير

"تل أبيب" في انتظار عملية عسكرية أخرى لـ"حزب الله".. هل ينجح المبعوث الأمريكي الجديد بنزع فتيل التوترات من المنطقة؟

نائب وزير الطاقة الأمريكي: قلقون بسبب مشتريات الصينيين من النفط الإيراني

ماذا تريد السعودية من إصدار بيان ضد قطر بعد عامين من الحصار؟

إصابة يمنيين اثنين بقصف لتحالف العدوان السعودي على مدينة الحديدة

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران تبدأ رسمياً خفض التزاماتها النووية

الجيش اليمني يشن إغارة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في الجوف

صالحي: الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالاتفاق النووي مع إيران لذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية

سوريا تدين تسيير دوريات أمريكية تركية في منطقة الجزيرة السورية

ظريف يردّ على بومبيو: ما هو الابتزاز بالضبط؟

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

منظمة دولية تحذّر الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي" في الانتخابات

جونسون: سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة"

أزمة كشمير.. من التكوين إلى نقطة الانفجار

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

البشير أمام المحكمة من جديد

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية

الجيش السوري يدخل مدينة "خان شيخون".. كيف تحقق هذا النصر بعد خمس سنوات ؟

رسائل ردّ "حزب الله"

"مبين" سلاح استراتيجي إيراني جديد.. هل ينتمي إلى عائلة صواريخ كروز أم إنه نوع من الطائرات من دون طيار؟ + صور

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

مواجهة إسرائيلية إيرانية في سماء سوريا ولبنان.. هل تنجح الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة تنامي النفوذ الإقليمي لإيران؟

النظام القضائي البحريني.. ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

آخر التطورات الميدانية شمال سوريا.."خان شيخون" على وشك السقوط

أهمية العمليات العسكرية للجيش السوري في "إدلب".. هل تعتبر "خان شيخون" مفتاح النصر للرئيس "الأسد"؟ + خريطة

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير
ردود الفعل الدولية على وعد نتنياهو الانتخابي

انتحار "الملك بيبي" السياسي

السبت 14 محرم 1441
 
 
 
 
 
انتحار "الملك بيبي" السياسي

مواضيع ذات صلة

دول أوروبية: إعلان نتنياهو ضم أراضٍ فلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي

هل يستطيع ترامب انعاش نتنياهو في اللحظات الأخيرة؟

الليكود وتحالف "أزرق أبيض"...استطلاعات الرأي تنذر بهزيمة نتنياهو في الانتخابات

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قبل أسبوع واحد من الانتخابات البرلمانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزايدت جهود نتنياهو (المعروف باسم الملك بيبي) لجذب آراء المستوطنين الصهاينة، وخاصةً اليهود الراديكاليين، بشكل كبير، ما أدّى إلى تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

في هذا السياق، وبعد دخول نتنياهو المثير للجدل إلى مدينة الخليل بالقدس الأسبوع الماضي، وإعلانه فرض سيادة الكيان على حي "الخليل" التاريخي، والذي واجه المعارضة الشديدة من مختلف الفصائل والشخصيات والمنظمات الفلسطينية، أعلن نتنياهو في خطوة مماثلة خلال مقابلة تلفزيونية، أن احتلال منطقة "الغور" الأردنية سيكون أول إجراء له بعد الفوز في الانتخابات.

وأضاف في المقابلة: يمكننا إعلان سيادتنا على هذه الأرض بعد الانتخابات مباشرةً، وتابع: شريطة أن "تعطوني ثقتهم وأصواتكم ... أعلن اعتزامي تعزيز السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والضفة الغربية، هذا مهم جداً".

 تجدر الإشارة إلى أن مساحة "غور الأردن" أو وادي الأردن تبلغ حوالي 2400 كيلومتر مربع، وتغطي حوالي 30٪ من الضفة الغربية، وقد تم توطين حوالي ستة آلاف يهودي في منطقة غور الأردن، والتي تمتد على طول الحدود الشرقية المحتلة للضفة الغربية.

احتل الكيان الإسرائيلي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، خلال الحرب الإسرائيلية العربية في عام 1967، ولم يُعد هذه الأرض إلى الأردن على الرغم من قرارات مجلس الأمن المختلفة.

إدانة دولية للاحتلال

بعد تصريحات نتنياهو التوسعية مباشرةً، أدانت حركة حماس وفصائل المقاومة الإسلامية في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله، وكذلك إيران وحزب الله وتركيا والأمم المتحدة والكويت وقطر والسعودية والعديد من الدول العربية الأخرى، هذه التصريحات ووصفوها بالخطيرة.

وفي واحدة من أهم ردود الفعل، أدان وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" وعد نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية إذا فاز في الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض الاحتلال.

وكتب في رسالة عبر تويتر صباح يوم الأربعاء أن الجامعة العربية تدين بالإجماع وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم المستوطنات ووادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

كما أثارت تصريحات نتنياهو المهددة ردّاً من الأمم المتحدة أيضاً. حيث قال "ستيفن دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في نيويورك: "لقد اطلعنا على بيان رئيس وزراء (إسرائيل)، وموقف الأمين العام واضح ومستمر، ومفاده أن الأعمال الأحادية الجانب لا تفيد أبداً عمليات السلام"، وأضاف "دوجاريك" إن موقف الأمين العام من هذه المسألة لم يتغير".

وتابع المتحدث: "نعتقد أن هذا الاحتمال (الذي يتحدث عنه نتنياهو) سيكون مدمّراً لإحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وحل الدولتين".

وقال إن "أي قرار إسرائيلي بتطبيق قوانينها وأحكامها وسيادتها على الضفة الغربية المحتلة ليس له أي أساس قانوني دولي."

وفي ردة فعل مهمة أخرى، هدد "محمود عباس" رئيس السلطة الفلسطينية الذي أوقف المحادثات المباشرة مع تل أبيب بعد تولي ترامب منصبه، ورداً على تصريحات نتنياهو الجديدة، بأنه في حال فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية بما في ذلك غور الأردن، سيلغي جميع الاتفاقات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي.

كذلك حذّر الاتحاد الأوروبي من إضعاف عملية السلام في المنطقة عقب تصريحات نتنياهو، حيث نقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قوله: "إن ادعاء نتنياهو الأخير، وفقاً للقانون الدولي، وسياسة بناء وتوسيع المستوطنات ... غير قانوني، واستمرار الإجراءات التي تتم في هذا السياق، تقوّض حل الدولتين وإمكانية السلام الدائم".

جهود المنافسين الإقليميين لعدم خلوّ الساحة الفلسطينية منهم

لقد عادت القضية الفلسطينية الآن إلى دائرة الضوء والاهتمام في المنطقة والعالم الإسلامي، وقد ردّت دول المنطقة المتنافسة على تصريحات نتنياهو للحصول على مكانة دولية وموطئ قدم في هذه القضية المهمة في العالم الإسلامي.

قطر هي واحدة من هؤلاء اللاعبين النشطين في قضية فلسطين. حيث قالت وزارة خارجيتها في بيان، إن إعلان نتنياهو "امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كل الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".

واعتبر بيان الخارجية القطرية تصريحات نتنياهو بأنها "انتهاك تام لحقوق الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق إنجازات انتخابية"، وأضاف إن: "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود."

لقد قامت قطر بزيادة مشاركتها في القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وقد وصف العديد من الخبراء هذه السياسة بأنها تنافس بين الدوحة والرياض، ذلك أن سياسات "محمد بن سلمان" في التقرّب من الصهاينة قد حدَّت من تأثير الرياض التاريخي على القضية الفلسطينية.

لكن على الرغم من التقارب السعودي الإسرائيلي الصريح والمخفي، أدانت السعودية في بيان لها تصريحات نتنياهو، وهي خطوة يبدو أنها تهدف لتحسين صورتها في العالم الإسلامي، والتي تشوهت الآن بشدة، بسبب تعاونهم مع الصهاينة في قمع الشعب اليمني ومماشاتهم مع صفقة القرن.

وفي هذا البيان، دعت السعودية إلى عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة هذه المسألة.

كما دعت الرياض إلى خطة عمل عاجلة ومراجعة نهج الدول الإسلامية تجاه الكيان الإسرائيلي لمواجهة مثل هذا الوعد الذي قطعه رئيس وزراء الكيان، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة.

في غضون ذلك، ردّت تركيا باعتبارها منافساً إقليمياً للسعودية، على تصريحات نتنياهو ووصفتها بأنها عنصرية، حيث قال وزير خارجية أنقرة "مولود جاويش أوغلو" إن رئيس الوزراء الصهيوني يواصل رسائله غير القانونية والتهديدية، مؤكداً "سندافع حتى النهاية عن حقوق إخواننا الفلسطينيين".

وأضاف أوغلو: "كما يتضح من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن هدفه هو تعزيز أسس الفصل العنصري والعنصرية، لكن تركيا كانت وستظل مع أشقائها الفلسطينيين."

انتحار نتنياهو السياسي.. القضاء على صفقة القرن من جذورها

بقي أسبوع واحد على إجراء الانتخابات ولم يطرأ أي تغيير ملحوظ على حالة نتنياهو وحزب الليكود الانتخابية مقارنةً مع نتائج الانتخابات السابقة.

في هذه الحالة، لم تكن جهود نتنياهو لإضفاء الطابع الأمني على الأجواء في الأراضي المحتلة من خلال تنفيذ بعض الهجمات على لبنان والعراق وسوريا مفيدةً فحسب، بل إن ردّ حزب الله وردّ سوريا الصاروخي الأخير قد أضرا بحظوظه في الانتخابات أيضاً.

وفي ظل هذه الظروف، لجأ نتنياهو مرةً أخرى إلى دعم ترامب لنفسه وخطط ليكود التوسعية في الأراضي الفلسطينية، لتعبئة الأفكار الدينية واليمينية لمصلحته، وقد سبق أن قدّم ترامب هذه الخدمة لنتنياهو من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف باحتلال مرتفعات الجولان.

وفي هذا الصدد، ادّعى في تصريحاته أن هناك فرصةً تاريخيةً لتعزيز السيادة الصهيونية على مستوطنات الضفة الغربية، وقال: بعد طرح ترامب لخطته، سأعترف أيضاً بسيادة "إسرائيل" على المستوطنات الأخرى.

لكن هذه التصريحات ستدمر بالفعل صفقة القرن التي صممها ترامب لتحسين ظروف الشعب الفلسطيني والمنطقة.

في الواقع، لقد أوضحت تصريحات نتنياهو هذه أن صفقة القرن هي الفرصة الوحيدة للصهاينة لتحقيق أهدافهم الإمبريالية التاريخية في الأراضي الفلسطينية والبلدان المجاورة، وهو الأمر الذي دفع حتى حلفاء أمريكا مثل السعوديين للرد على هذه الخطة.

كما أن تصريحات نتنياهو، من ناحية أخرى، تؤكد من جديد صوابية استراتيجية المقاومة وفشل التفاوض مع الصهاينة، وستغذي روح المقاومة والانتفاضة بين الشباب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تصريحات نتنياهو إعلاناً للحرب، مؤكدةً أن: "هذه السياسات التي يتبعها الاحتلال هي نتاج صمت العالم عن الجريمة الأبشع التي تمثلت بالنكبة(اليوم الذي تم فيه تهجير الفلسطينيين في عام 1948) وإقامة الكيان الاسرائيلي"؛ وقد تحوّل هذا الصمت إلى "تواطؤ وشراكة من بعض الدول الظالمة في كل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم".

وشددت الحركة على أن "الشعب الفلسطيني لن يسمح بالتهجير مرةً أخرى وسيبقى صامداً في وجه كل السياسات الباطلة التي لا تستند لأي مسوغ ولا لأي حق مهما بلغت التضحيات".

وتابعت الحركة أن "أحلام نتنياهو ستنتهي مع كل صرخة ثائر، وبسالة مقاوم، وصمود كل طفل وشيخ وامرأة فوق تراب هذه الأرض التي لا تقبل الغزاة الغرباء الطارئين".

كما أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً ردّاً على تصريحات نتنياهو، قالت فيه إن "خيار المقاومة والصمود وحده الكفيل بالحفاظ على الحقوق العربية والدفاع عن حاضر الأمة وضمان مستقبلها".

وشجب بيان الخارجية السورية محاولات التطبيع العربية مع الكيان الإسرائيلي، مؤكداً أن "بعض العرب الذين يتهافتون ويروّجون للتطبيع المجاني مع هذا الكيان يتحمّلون مسؤوليةً تاريخيةً في سلوك كيان الاحتلال المارق".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

نتنياهو غور الأردن الضفة الغربية رد فعل صفقة القرن التطبيع انتخابات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة