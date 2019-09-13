إيران تندد ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الإيرانية

الوقت- نددت الخارجية الايرانية ببيع السلطات الكندية للمباني الثقافية الايرانية مؤكدة أنه إجراء غير قانوني وينتهك القوانين الدولية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية أنه لن نهادن أي حكومة في صيانة حقوق الشعب الإيراني وعلى الحكومة الكندية إعادة الممتلكات التي صادرتها فورا.

وأكد عباس موسوي اَنَّ قيامَ السلطاتِ الكندية ببيعِ مباني مراكز ثقافيةٍ ايرانية، إجراءٌ غيرُ قانوني ويتعارضُ بشكلٍ صارخ مع القوانين الدولية.

موسوي حذرَ في تصريحٍ من انه في حال عدم إلغاءِ كندا قرارها غيرَ القانوني والتعويضِ عن الخسائرِ المترتبة عليه، فإنَّ إيران ستبادرُ وفقاً للمعاييرِ الدولية الى استيفاء حقوقها مباشرةً وفي هذه الحال ستقعُ مسؤوليةُ تبعات ذلك على الحكومة الكندية.

وذكر موقع شبكة "غلوبال نيوز" الكندية، أن الحكومة الكندية صادرت ممتلكات تعود للحكومة الإيرانية، وقامت ببيعها في كندا بذريعة تسليم عائداتها إلى ضحايا الإرهاب .

واستند التقرير إلى وثيقة صدرت عن محكمة أونتاريو العليا الشهر الماضي، تفيد بأن الضحايا حصلوا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع مباني إيران في مدينتي أوتاوا وتورونتو.