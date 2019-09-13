لبنان: اعتقال عميل إسرائيلي وإحالته إلى النيابة العسكرية

الوقت- أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اعتقال العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وإحالته إلى النيابة العامة العسكرية.

وفي بيان لها اليوم قالت المديرية: "في إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم أوقفت المديرية آمر معتقل الخيام سابقاً اللبناني عامر الفاخوري وبعد التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لحسابه وأنه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين المحتلة على (هوية وجواز سفر إسرائيلي) غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجاء في البيان "بعد انتهاء التحقيق مع المذكور أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس".

وكان القضاء العسكري اللبناني أصدر أمس مذكرة توقيف بحق العميل الفاخوري كما نفذ الأسرى اللبنانيون المحررون من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وممثلو الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية أمام قصر العدل فى بيروت مساء أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بتوقيفه بعد أيام من عودته إلى لبنان.