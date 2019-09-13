في حادث تصادم آليات عسكرية.. الإمارات تعلن مقتل ستة من جنودها

الوقت- أعلنت الإمارات اليوم مقتل ستة من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية لم تحدد مكانه.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أشارت إلى مقتل ستة من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية في “أرض العمليات” دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

يذكر أن الإمارات تشارك في تحالف العدوان السعودي على اليمن المتواصل منذ آذار 2015 والذي أدّى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا ودمار كبير في البنى التحتية عدا عن انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه على البلاد جواً وبراً وبحراً.