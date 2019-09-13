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  السبت 14 محرم 1441

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في حادث تصادم آليات عسكرية.. الإمارات تعلن مقتل ستة من جنودها الوقت- أعلنت الإمارات اليوم مقتل ستة من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية لم تحدد مكانه.

دول أوروبية: إعلان نتنياهو ضم أراضٍ فلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي الوقت- أكدت خمس دول أوروبية اليوم أن إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيمثل "في حال تنفيذه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".

بيسكوف: اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا الاثنين المقبل الوقت- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه من المقرر أن يعقد رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا اجتماعاً في أنقرة يوم الاثنين المقبل.

موسوي: إيران لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن ايران لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها.

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة الوقت- طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد سفير كيان الاحتلال الاسرائيلي من عمان كرد على إعلان نتنياهو ضم أراض في الضفة الغربية.

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باقري: سندافع بحزم عن أمننا وسيادتنا إذا تعرضا لأي اعتداء الوقت- أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران مستعدة للدفاع بقوة عن أمنها ومصالحها في الخليج لافتاً إلى أن وجود القوى الأجنبية يشكل تحديا رئيسيا لأمن هذه المنطقة.

الخارجية الروسية تحذّر من خطر اندلاع حرب نووية الوقت- حذّرت وزارة الخارجية الروسية من خطر اندلاع حرب نووية مشيرة إلى أن المنشآت الأمريكية في حالة استعداد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.

تحت عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" تنطلق غداً مسيرات العودة الوقت- دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الرابعة والسبعين"74" تحت عنوان جمعة (فلتُشطب أوسلو من تاريخنا).

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أخبار

في حادث تصادم آليات عسكرية.. الإمارات تعلن مقتل ستة من جنودها

الجمعة 13 محرم 1441
 
 
 
 
 
في حادث تصادم آليات عسكرية.. الإمارات تعلن مقتل ستة من جنودها
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الوقت- أعلنت الإمارات اليوم مقتل ستة من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية لم تحدد مكانه.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أشارت إلى مقتل ستة من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية في “أرض العمليات” دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

يذكر أن الإمارات تشارك في تحالف العدوان السعودي على اليمن المتواصل منذ آذار 2015 والذي أدّى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا ودمار كبير في البنى التحتية عدا عن انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه على البلاد جواً وبراً وبحراً.

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