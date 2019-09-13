بيسكوف: اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا الاثنين المقبل

الوقت- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه من المقرر أن يعقد رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا اجتماعاً في أنقرة يوم الاثنين المقبل.

أوضح بيسكوف للصحفيين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعين مع نظيره الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الاثنين القادم في إطار لقاءات الدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا.

وجددت الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) في البيان الختامي للجولة الـ13 من محادثات أستانا التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان في آب الماضي تأكيد التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية واستمرار التعاون حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية فيها ورفضها الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.