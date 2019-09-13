موسوي: إيران لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن ايران لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها.

وقد دان السيد عباس موسوي بشدة تنفيذ قرار محكمة كندية بيع مباني مراكز ثقافية إيرانية في كندا، معتبراً ذلك الإجراء غير قانوني ويتعارض بشكل سافر مع الحقوق الدولية.

ولفت موسوي إلى أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتماشى مع أي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها، مطالباً بإعادة هذه العقارات فوراً.

كما حذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من أنه في حال عدم إلغاء هذا القرار غير القانوني، وتعويض الخسائر الناجمة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم ووفق المعايير الدولية باستيفاء حقوقها، وإلا ستتحمل الحكومة الكندية مسؤولية جميع تبعات ذلك.