ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

الوقت- طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد سفير كيان الاحتلال الاسرائيلي من عمان كرد على إعلان نتنياهو ضم أراض في الضفة الغربية.

وعبّر الائتلاف في بيان له اليوم عن ادانته للاعتداءات الاسرائيلية على كل من لبنان وسورية والعراق ورأى أن الغطرسة الصهيونية تتسارع نتيجة للدعم اللامحدود من الإمبريالية الأمريكية والتخاذل والتواطؤ من قبل بعض الأنظمة العربية .

وعبرت أحزاب الإئتلاف عن اعتزازها بالمقاومة في لبنان وفلسطين مجددة وقوفها وتضامنها مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد في خطاب تلفزيونى بضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية في حال أعيد انتخابه مجددا في الـ 17 من أيلول الجاري.