الخارجية الروسية تحذّر من خطر اندلاع حرب نووية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 12 محرم 1441

إخترنا لكم

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد يتهم عدد كبير من السياسيين ورجال القبائل العراقيين وسكان محافظة الموصل، الأكراد بمنعهم من العودة إلى ديارهم.

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين مع حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين المظلوم(ع)، يحيي المسلمون وخاصةً الشيعة في جميع أنحاء العالم ذکری تضحيات الإمام الحسين (ع) وأصحابه من خلال إقامة مراسم العزاء. سنلقي في هذا التقرير نظرةً علی مراسم العزاء الحسيني في محرم في جميع أنحاء العالم.

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا الوقت- تشكل مسألة المنطقة الآمنة التي يريد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انشاءها في شرق الفرات نقطة جدل كبيرة بين اللاعبين الاساسيين في الملف السوري، والخلاف الاهم مع الولايات المتحدة الامريكية شريكة ...

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي الوقت- يمكن لأمريكا أن تتدخل في حل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي ويمكنها أيضا ممارسة الضغوط على الدول المحاصرة لقطر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة قبل عدة سنوات.

الخليل وحيداً يطوّقه الاحتلال.. هل اقتربت الانتفاضة الثالثة؟ الوقت- في مشهد تراجيدي أعاد إلى اذهاننا ما حصل قبل 19 عاما عندما اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون، المسجد الاقصى، عاد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ليعيد نفس المشهد ولكن في ا...

أخبار

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

الوقت- طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد سفير كيان الاحتلال الاسرائيلي من عمان كرد على إعلان نتنياهو ضم أراض في الضفة الغربية.

إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة شمال قبرص الوقت- أصيب عدد من الأشخاص اليوم جراء سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة للجيش التركي شمال قبرص.

باقري: سندافع بحزم عن أمننا وسيادتنا إذا تعرضا لأي اعتداء الوقت- أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران مستعدة للدفاع بقوة عن أمنها ومصالحها في الخليج لافتاً إلى أن وجود القوى الأجنبية يشكل تحديا رئيسيا لأمن هذه المنطقة.

الخارجية الروسية تحذّر من خطر اندلاع حرب نووية الوقت- حذّرت وزارة الخارجية الروسية من خطر اندلاع حرب نووية مشيرة إلى أن المنشآت الأمريكية في حالة استعداد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.

تحت عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" تنطلق غداً مسيرات العودة الوقت- دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الرابعة والسبعين"74" تحت عنوان جمعة (فلتُشطب أوسلو من تاريخنا).

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية الوقت-رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاتهامات المتكررة والمواقف العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادرة في بيان الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية العربية في القاهرة معتبراً أن المساعي العقيمة لبعض الدول العربية في طرح مزاعم لا أساس لها تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية.

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة الوقت- وقع انفجاران في مدينة عدن جنوب اليمن اليوم الخميس، أعقبهما اشتباكات مسلحة استمرت لبضع دقائق.

الصين: الخلاف التجاري مع واشنطن يزيد من خطر حدوث ركود عالمي الوقت- أكد القنصل الصيني في مدينة هيوستن الأمريكية تساي وي أن الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن يزيد من مخاطر حدوث ركود عالمي.

بعد تحريضه الدموي ضد العرب.. "فيسبوك" يعاقب نتنياهو الوقت- منع موقع "فيسبوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة، بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة في "إسرائيل. "

الكيان الصهيوني يقتحم مدناً فلسطينية ويعتقل 11 فلسطينياً بالضفة المحتلة الوقت-أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اعتقال 11 مواطناً فجر الخميس خلال مداهمات نفّذتها في أنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

لافروف: وجهة نظر موسكو لا تتفق مع وجهات نظر بولتون في أغلب المسائل الوقت- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وجهة نظر موسكو حول أغلب المسائل كانت تختلف مع وجهة نظر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

حزب الله يدين إعلان نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية الوقت- دان حزب الله إعلان رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية. واعتبر في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذا القرار عدواناً على الشعب الفلسطيني الذي لديه كامل الحق في مقاومة أي اعتداء على أرضه أو مقدرات بلاده.

الجهاد الإسلامي: الحديث عن ضم غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية يشكّل جريمة حرب جديدة الوقت-أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن ما تحدّث به رئيس حكومة العدو "بنيامين نتنياهو" بشأن ضم غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية يشكل جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيرة إلى أن السرطان الاستيطاني سيكون على حساب مزيد من العدوان وممارسة الاٍرهاب بهدف تهجير الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

علي شمخاني: معيار تقييم إيران هو السياسة الحقيقية والأداء الفعلي لأمريكا الوقت- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن التغييرات الشكلية في الإدارة الأمريكية لن تغيير من رؤية إيران.

اليمن.. إطلاق 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في عسير الوقت- أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في محور عسير.

الصين تستثني 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية الوقت- أعلنت الصين اليوم عن استثناء 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية إضافية، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه بكين حرباً تجارية شرسة مع واشنطن.

حصيلة قتلى إعصار "دوريان" ترتفع إلى 50 في جزر الباهاماس الوقت- ارتفع عدد قتلى الإعصار "دوريان" الذي ضرب جزر الباهاماس الأسبوع الماضي إلى 50 شخصا، معظمهم في جزيرة أباكو الكبرى، حسبما أعلنته وكالة الطوارئ في البلاد.

انفجار ضخم أمام السفارة الأمريكية في كابل الوقت- ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" نقلا عن مصادر، أن انفجارا قويا وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم الأربعاء.

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: لن يكون هناك تفاوض مع أمريكا في ظل الإرهاب الاقتصادي الوقت- قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، لن يكون هناك تفاوض مع أمريكا في ظل الإرهاب الاقتصادي.

طيران الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة المحاصر الوقت- جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانه على قطاع غزة المحاصر.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية

بعد تحريضه الدموي ضد العرب.. "فيسبوك" يعاقب نتنياهو

الجهاد الإسلامي: الحديث عن ضم غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية يشكّل جريمة حرب جديدة

الكيان الصهيوني يقتحم مدناً فلسطينية ويعتقل 11 فلسطينياً بالضفة المحتلة

باقري: سندافع بحزم عن أمننا وسيادتنا إذا تعرضا لأي اعتداء

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

الصين: الخلاف التجاري مع واشنطن يزيد من خطر حدوث ركود عالمي

حزب الله يدين إعلان نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية

الخارجية الروسية تحذّر من خطر اندلاع حرب نووية

لافروف: وجهة نظر موسكو لا تتفق مع وجهات نظر بولتون في أغلب المسائل

إصابات جراء انفجارات في مستودع للذخيرة شمال قبرص

تحت عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" تنطلق غداً مسيرات العودة

عودة لاجئي الموصل.. أزمة تطلّ برأسها من جديد بين أربيل وبغداد

السعودية النووية؛ الانتقال من إنتاج 17 جيجاواط من الكهرباء إلى التعاقد مع الشركات الغربية لتخصيب اليورانيوم

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: السعودية تُعذب فلسطينيين في سجونها!

استقالة مهندس "صفقة القرن".. صفعة جديدة للخطة التي ولدت ميتة

لجنة بمجلس النواب الأمريكي قد تجعل إجراءات مساءلة ترامب رسمية

هل تخلص "ابن سلمان" من الصندوق الأسود لعملية قتل "خاشقجي"؟

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "دوريان" إلى أكثر من 40 قتيلاً في الباهاماس

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

منظمة دولية تحذّر الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي" في الانتخابات

جونسون يتلقى ضربة جديدة... "اللوردات" يتبنى قانون تأجيل بريكست

عمليتان هجوميتان للجيش اليمني على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بالجوف وتعز

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

جونسون: سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم

الرئيس الروسي: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية ودّية وبناءة

تركيا تفقد توازنها في سوريا.. هل نقول وداعاً لمناطق خفض التصعيد؟

صالحي: الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالاتفاق النووي مع إيران لذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة"

إطلالة جديدة علی انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية غيّر المعادلات الإقليمية

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

تطهير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".. الجيش السوري يلاحق الإرهابيين ويحرّر العديد من المدن الاستراتيجية + خريطة ميدانية وصور

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية

البشير أمام المحكمة من جديد

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

أسباب قلق أمريكا من "مؤتمر الأفق الجديد"

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي

رسائل ردّ "حزب الله"

"أدريان دريا" في طريقها إلی البحر الأبيض المتوسط.. أمريكا تفشل في معركة الناقلات

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الخارجية الروسية تحذّر من خطر اندلاع حرب نووية

الخميس 12 محرم 1441
 
 
 
 
 
الخارجية الروسية تحذّر من خطر اندلاع حرب نووية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- حذّرت وزارة الخارجية الروسية من خطر اندلاع حرب نووية مشيرة إلى أن المنشآت الأمريكية في حالة استعداد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله في جامعة الأبحاث الوطنية بموسكو اليوم “الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي يستمر في التدهور”.

وتابع ريابكوف: "نشعر بالقلق إزاء الحالة المحيطة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فالولايات المتحدة وبعد أن وجهت اتهامات غير مبررة إلينا بانتهاك هذه المعاهدة تعمل على الحفاظ على ميادين لديها استعدادا لاستئناف هذه الاختبارات”.

ولتضع العالم أمام سباق تسلح جديد يخدم مصالحها نفذت أمريكا تهديداتها مطلع العام الحالي بالانسحاب من معاهدة الحدّ من الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع روسيا عام 1987 رغم دعوات موسكو إلى الحفاظ على المعاهدة لأهميتها في ضمان السلم والأمن الدوليين.

وردّاً على القرار الأمريكي بالانسحاب الذي اعتبرته موسكو مجرد ذريعة لتوسيع وتطوير البرنامج الصاروخي الأمريكي وإطلاق سباق تسلح جديد ترفض الانسياق إليه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الخارجية الروسية حرب نووية المنشآت الأمريكية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة