تحت عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" تنطلق غداً مسيرات العودة

الوقت- دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الرابعة والسبعين"74" تحت عنوان جمعة (فلتُشطب أوسلو من تاريخنا).

وفي بيان لها قالت الهيئة: "إن المشاركة الجماهيرية الحاشدة غداً الجمعة تأتي في إطار التأكيد على استمرار مسيرات العودة بطابعها وزخمها الشعبي، ورفضاً للمؤامرات والمخططات التصفوية التي تستهدف شعبنا".

وبيّنت الهيئة أن الرسالة التي ستوجهها مسيرات العودة غداً هي ضرورة مغادرة اتفاقية أوسلو كمطلب شعبي ووطني عاجل، وبما يعيد الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني الشامل ضد الاحتلال.

كما جددت الهيئة تأكيدها على سلمية مسيرات العودة، مشيرة إلى أن سلمية المسيرة تستوجب اتخاذ كل التدابير لتفويت الفرصة على الاحتلال وقادته في ايقاع الخسائر والضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والحذر من رصاص القناصة الغادر، والذين يسعون لإيقاع أكبر قدر ممكن من الشهداء والإصابات في صفوف أبناء شعبنا.

كذلك طالبت جماهير شعبنا للالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة والمشرفة على المخيمات والتعاون معهم في إنجاح فعاليات الجمعة 74.