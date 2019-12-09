موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية

الوقت-رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاتهامات المتكررة والمواقف العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادرة في بيان الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية العربية في القاهرة معتبراً أن المساعي العقيمة لبعض الدول العربية في طرح مزاعم لا أساس لها تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية.

وقال موسوي معرباً عن أسفه: "البعض بدلاً من الارتكاز على قوة دول الخليج الفارسي، يقومون بطرح مزاعم تثير التباعد ولا أساس لها وغير موثوقة بشأن أمن الملاحة في هذه المنطقة الحيوية، ويرحّبون بمزاعم الأجانب وبعجز دولهم.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تكرار الاتهامات التي لا أساس لها ضد سيادتها الأبدية على للجزر الثلاث في الخليج الفارسي وإلصاق التهم من قبل بعض الدول العربية الفاشلة في سياستها الإقليمية بأنها دليل على عجزها في فهم حقائق المنطقة والعالم.

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية أن الإصرار على الأخطاء السابقة في ظل حاجة المنطقة للحكمة والنظرة الواقعية بأنها خطوة في المسار الخاطئ ولا يترتب عليها سوى زيادة المشكلات في المنطقة.