الصين: الخلاف التجاري مع واشنطن يزيد من خطر حدوث ركود عالمي

الوقت- أكد القنصل الصيني في مدينة هيوستن الأمريكية تساي وي أن الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن يزيد من مخاطر حدوث ركود عالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن تساي قوله أمس خلال منتدى آرغوس ميثانول في هيوستن: "الخلاف التجاري بين أمريكا والصين أدّى إلى آثار سلبية مباشرة على كلا الاقتصادين وهزّ ثقة سوق رأس المال الدولي وأثار اضطرابات في الأسواق المالية وهدد الاستقرار وأمن سلسلة التوريد العالمية".

ولفت إلى "أن الأحادية والحمائية التجارية تتعارض مع اتجاه العولمة الاقتصادية ومبدأ المنافسة في السوق"، مؤكداً أن بلاده تؤيد بقوة التجارة الحرة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين شهدت مؤخراً توتراً شديداً بدأ عندما افتعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرباً تجارية مع الصين وفرض رسوماً على واردات وبضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في محاولة يائسة للضغط على الصين لتقديم تنازلات تجارية غير قانونية وهو ما ردت عليه الأخيرة بإجراءات مماثلة ضمن حقها الطبيعي بالرد.