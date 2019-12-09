بعد تحريضه الدموي ضد العرب.. "فيسبوك" يعاقب نتنياهو

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  الخميس 12 محرم 1441

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المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين مع حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين المظلوم(ع)، يحيي المسلمون وخاصةً الشيعة في جميع أنحاء العالم ذکری تضحيات الإمام الحسين (ع) وأصحابه من خلال إقامة مراسم العزاء. سنلقي في هذا التقرير نظرةً علی مراسم العزاء الحسيني في محرم في جميع أنحاء العالم.

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا الوقت- تشكل مسألة المنطقة الآمنة التي يريد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انشاءها في شرق الفرات نقطة جدل كبيرة بين اللاعبين الاساسيين في الملف السوري، والخلاف الاهم مع الولايات المتحدة الامريكية شريكة ...

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي الوقت- يمكن لأمريكا أن تتدخل في حل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي ويمكنها أيضا ممارسة الضغوط على الدول المحاصرة لقطر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة قبل عدة سنوات.

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تركيا تفقد توازنها في سوريا.. هل نقول وداعاً لمناطق خفض التصعيد؟ الوقت- تشويش واضح يضرب السياسة التركية، خاصة القسم المتعلق بسوريا، اذ اصبحت تركيا عاجزة عن الحفاظ على توازنها في سوريا، لدرجة يمكن من خلالها القول أن الامور في سوريا خرجت عن سيطرتها ولم يعد ...

أخبار

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية

الوقت-رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاتهامات المتكررة والمواقف العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادرة في بيان الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية العربية في القاهرة معتبراً أن المساعي العقيمة لبعض الدول العربية في طرح مزاعم لا أساس لها تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية.

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة الوقت- وقع انفجاران في مدينة عدن جنوب اليمن اليوم الخميس، أعقبهما اشتباكات مسلحة استمرت لبضع دقائق.

الصين: الخلاف التجاري مع واشنطن يزيد من خطر حدوث ركود عالمي الوقت- أكد القنصل الصيني في مدينة هيوستن الأمريكية تساي وي أن الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن يزيد من مخاطر حدوث ركود عالمي.

بعد تحريضه الدموي ضد العرب.. "فيسبوك" يعاقب نتنياهو الوقت- منع موقع "فيسبوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة، بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة في "إسرائيل. "

الكيان الصهيوني يقتحم مدناً فلسطينية ويعتقل 11 فلسطينياً بالضفة المحتلة الوقت-أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اعتقال 11 مواطناً فجر الخميس خلال مداهمات نفّذتها في أنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

لافروف: وجهة نظر موسكو لا تتفق مع وجهات نظر بولتون في أغلب المسائل الوقت- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وجهة نظر موسكو حول أغلب المسائل كانت تختلف مع وجهة نظر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

حزب الله يدين إعلان نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية الوقت- دان حزب الله إعلان رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية. واعتبر في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذا القرار عدواناً على الشعب الفلسطيني الذي لديه كامل الحق في مقاومة أي اعتداء على أرضه أو مقدرات بلاده.

الجهاد الإسلامي: الحديث عن ضم غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية يشكّل جريمة حرب جديدة الوقت-أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن ما تحدّث به رئيس حكومة العدو "بنيامين نتنياهو" بشأن ضم غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية يشكل جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيرة إلى أن السرطان الاستيطاني سيكون على حساب مزيد من العدوان وممارسة الاٍرهاب بهدف تهجير الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

علي شمخاني: معيار تقييم إيران هو السياسة الحقيقية والأداء الفعلي لأمريكا الوقت- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن التغييرات الشكلية في الإدارة الأمريكية لن تغيير من رؤية إيران.

اليمن.. إطلاق 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في عسير الوقت- أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في محور عسير.

الصين تستثني 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية الوقت- أعلنت الصين اليوم عن استثناء 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية إضافية، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه بكين حرباً تجارية شرسة مع واشنطن.

حصيلة قتلى إعصار "دوريان" ترتفع إلى 50 في جزر الباهاماس الوقت- ارتفع عدد قتلى الإعصار "دوريان" الذي ضرب جزر الباهاماس الأسبوع الماضي إلى 50 شخصا، معظمهم في جزيرة أباكو الكبرى، حسبما أعلنته وكالة الطوارئ في البلاد.

انفجار ضخم أمام السفارة الأمريكية في كابل الوقت- ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" نقلا عن مصادر، أن انفجارا قويا وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم الأربعاء.

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: لن يكون هناك تفاوض مع أمريكا في ظل الإرهاب الاقتصادي الوقت- قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، لن يكون هناك تفاوض مع أمريكا في ظل الإرهاب الاقتصادي.

طيران الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة المحاصر الوقت- جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانه على قطاع غزة المحاصر.

قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

نائب وزير الطاقة الأمريكي: قلقون بسبب مشتريات الصينيين من النفط الإيراني الوقت- قال دان بروليت نائب وزير الطاقة الأمريكي يوم الاثنين إن أمريكا "قلقة للغاية" إزاء مشتريات الصين من النفط الإيراني.

الخارجية الصينية: الضغوط الأمريكية القصوى وراء توترات الاتفاق النووي الوقت- انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "هوا جون اينغ" سياسات واشنطن الخاطئة ضد ايران، معتبرة الضغوط الأمريكية القصوى السبب الأساس وراء التوترات بشأن القضية النووية الإيرانية.

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أخبار

بعد تحريضه الدموي ضد العرب.. "فيسبوك" يعاقب نتنياهو

الخميس 12 محرم 1441
 
 
 
 
 
بعد تحريضه الدموي ضد العرب.. "فيسبوك" يعاقب نتنياهو
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الوقت- منع موقع "فيسبوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة، بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة في "إسرائيل. "

حيث حرّض نتنياهو في رسالة خاصة أرسلها إلى متابعيه عبر موقع "فيسبوك"، على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص، وجاء في رسالته: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع المقبل، مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعاً، أطفال، نساء ورجال، والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعاً".

وفي السياق ذاته، توجّه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على الفور إلى ممثلي شركة "فيسبوك"، وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرضة ومعاقبة نتنياهو.

وأعلنت شركة "فيسبوك" بناء على طلب عودة، عن تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر الموقع لمخالفته القوانين.

يذكر أن حملة نتنياهو الانتخابية حاولت أن تنأى برئيس الوزراء عن الرسالة التي أثارت موجة انتقادات، قائلة إنها نشرت من قبل موظف فيها دون معرفة نتنياهو شخصياً، وتم حذفها فور إطلاع نتنياهو عليها.

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فيسبوك عقاب نتنياهو رسائل تحريضية

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