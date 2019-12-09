الكيان الصهيوني يقتحم مدناً فلسطينية ويعتقل 11 فلسطينياً بالضفة المحتلة

الوقت-أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اعتقال 11 مواطناً فجر الخميس خلال مداهمات نفّذتها في أنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

ففي بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اقتحمت قوّات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عادل عطا أبو علّان وفتّشته وحطمت بعض الأثاث والبلاط بالمنزل، مستخدمة الكلاب البوليسية، قبل اعتقال أقرباء للشهيد وهم: خولة بدر أبو علان وإبراهيم عادل أبو علّان وعدي شاهر أبو علان.

أما في بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الشّبان: محمد جمال العزة (25 عاما)، مهند خضر أبو عاهور (22 عاماً)، ومحمد أحمد عبد الله الهريمي (21 عاماً) وعلاء محمد الهريمي (21 عاماً)، بعد اقتحام منازلهم في شارع الصف ووادي معالي وسط بيت لحم.