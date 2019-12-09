تعسّف العدوان يطول خبراء الأمم المتحدة.. لماذا تمّ منع وفد أممي من الوصول إلى صنعاء ؟

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  الجمعة 13 محرم 1441

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ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن يطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة

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الخارجية الروسية تحذّر من خطر اندلاع حرب نووية الوقت- حذّرت وزارة الخارجية الروسية من خطر اندلاع حرب نووية مشيرة إلى أن المنشآت الأمريكية في حالة استعداد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.

تحت عنوان "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" تنطلق غداً مسيرات العودة الوقت- دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة الرابعة والسبعين"74" تحت عنوان جمعة (فلتُشطب أوسلو من تاريخنا).

موسوي: المساعي العقيمة لبعض الدول العربية تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية الوقت-رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاتهامات المتكررة والمواقف العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادرة في بيان الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية العربية في القاهرة معتبراً أن المساعي العقيمة لبعض الدول العربية في طرح مزاعم لا أساس لها تعدّ إصراراً على مواصلة الأخطاء السياسية الماضية.

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة الوقت- وقع انفجاران في مدينة عدن جنوب اليمن اليوم الخميس، أعقبهما اشتباكات مسلحة استمرت لبضع دقائق.

الصين: الخلاف التجاري مع واشنطن يزيد من خطر حدوث ركود عالمي الوقت- أكد القنصل الصيني في مدينة هيوستن الأمريكية تساي وي أن الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن يزيد من مخاطر حدوث ركود عالمي.

بعد تحريضه الدموي ضد العرب.. "فيسبوك" يعاقب نتنياهو الوقت- منع موقع "فيسبوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة، بعد تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة في "إسرائيل. "

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لافروف: وجهة نظر موسكو لا تتفق مع وجهات نظر بولتون في أغلب المسائل الوقت- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وجهة نظر موسكو حول أغلب المسائل كانت تختلف مع وجهة نظر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

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تعسّف العدوان يطول خبراء الأمم المتحدة.. لماذا تمّ منع وفد أممي من الوصول إلى صنعاء ؟

الجمعة 13 محرم 1441
 
 
 
 
 
تعسّف العدوان يطول خبراء الأمم المتحدة.. لماذا تمّ منع وفد أممي من الوصول إلى صنعاء ؟

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أبرز القرارات الاممية بحق السعودية منذ بدء العدوان على اليمن الى يومنا هذا

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الوقت- خلال الأعوام الماضية قام تحالف العدوان السعودي الإماراتي بشنّ الكثير من الهجمات الوحشية على أبناء الشعب اليمني الأعزل وتسبّب بمقتل وجرح الآلاف من الأبرياء، ووفقاً للعديد من التقارير الإخبارية فإن الشعب اليمني يعاني في وقتنا الحالي من أكبر مجاعة يشهدها العالم، والغريب في الأمر أن الدول الغربية التي تدعو إلى الحرية والعدالة والمساواة ظلّت صامتة أمام كل تلك الجرائم التي نفذتها وتنفذها مقاتلات الجو التابعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي على الكثير من الأحياء السكنية والمناطق والقرى اليمنية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة بذلت الكثير من الجهود خلال السنوات الماضية لنقل صورة صحيحة حول المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن، إلا أن بعض الأطراف المشاركة في هذا العدوان البربري وبعض الجهات الغربية مارست الكثير من الضغوط وقدّمت الكثير من الأموال للعديد من المنظمات المحلية والدولية التابعة للأمم المتحدة لكتابة تقارير تتماشى مع أهداف ومصالح تحالف العدوان.

وفي هذا الصدد، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن بعض المنظمات المحلية والدولية لم تخضع لابتزازات تحالف العدوان والجهات الغربية الداعمة لها، وحاولت خلال الفترة الماضية نقل صورة صحيحة للمجتمع الدول حول الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها تحالف العدوان في العديد من المناطق اليمنية.

ولفتت تلك المصادر إلى أن السعودية والإمارات ومصر قامت خلال الفترة الماضية بمنع وصول مثل تلك المنظمات الإنسانية، بل إنها قامت بخلق العديد من العراقيل أمامها للحيلولة دون وصولها إلى بعض المدن اليمنية التي تعاني من ويلات الهجمات البربرية والوحشية التي تشنّها مقاتلات الجو السعودية والإماراتية، وأضافت تلك المصادر الإخبارية بأن تحالف العدوان لم يكتفِ بذلك الأمر بل إنه قام بتلفيق الكثير من التهم الباطلة لتلك المنظمات الإنسانية ووصفها بأنها منحازة لجهات معينة داخل اليمن.

وحول هذا السياق، كشف رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن، "كمال الجندوبي" خلال استعراضه يوم الثلاثاء الماضي التقرير الثاني للجنة بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات في اليمن، أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، أن السعودية والإمارات ومصر منعت وصول وفدهم الأممي إلى اليمن، بعد نشره أول تقرير حول هذا البلد في أغسطس 2018. 

ولفت "الجندوبي" إلى أن الجهة الوحيدة التي سمحت للخبراء الأمميين بممارسة عملها وتحقيقاتها بشأن الانتهاكات الإنسانية في اليمن هي سلطة المجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تديرها، في حين امتنعت كل من حكومة الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" القابعة في فنادق الرياض والسعودية والإمارات ومصر عن السماح للجنة الخبراء بالوصول إلى اليمن واللقاء ببعض اليمنيين في مصر، ورفضت تقديم المعلومات أو الرد على أسئلة الخبراء لمعرفة وجهات نظر هذه الأطراف.

وأشار "الجندوبي" إلى أن دول تحالف العدوان بذلت الكثير من الجهود وقدّمت الكثير من الأموال لزرع بيئة الخوف في نفوس الضحايا والشهود الذين فكروا في التعاون مع تحقيقاتنا.

وأكد بالقول: "أن عدم ردّ السعودية وحكومة الرئيس اليمني المستقيل على أسئلتنا التفصيلية لم يعوق عملنا فحسب بل منعنا من النظر في وجهات نظرهما بشأن الأحداث وبخصوص الإجراءات التي اتخذاها على الأرجح في سبيل تطبيق المساءلة".

وتابع "الجندوبي" بالقول: "رغم كل العقبات، تمكّن الخبراء ومسؤولو حقوق الإنسان من إجراء لقاءات مع 600 من شهود العيان والنازحين والضحايا وأسر الضحايا من اليمنيين المقيمين في دول أخرى ومصادر أخرى. 

ولفت إلى أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة، أكدت مرة أخرى، استمرار تعرض اليمنيين للكثير من الغارات الوحشية وعمليات العنف والتعذيب، وكذلك الاعتقالات والاختطاف التعسفي، في بعض المناطق التي تسيطر عليها قوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي، مضيفاً إن هذه الانتهاكات تثير المخاوف بشأن احترام مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن، أن التحقيقات التي أجرتها لجنة تقييم الحوادث التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، تفتقر للجدية لأنها خلصت لتبرئة تحالف العدوان من كل الجرائم التي قام بها في العديد من المناطق السكنية والمدنية في عدد من المحافظات اليمنية، ودعا "الجندوبي" إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في ظل إعاقة عدة أطراف لعمل اللجنة الأممية الحالية المكلفة بالتحقيقات.

وذكر "الجندوبي" أن أعضاء اللجنة الأممية المكلّفة بالتحقيقات، أكدوا بأن الأعمال العدائية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي في اليمن ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وذلك لأنها تؤثر بشكل خطير على حياة الملايين من المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية.

كما حدّد فريق الخبراء مجموعة من الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم، وأعلنوا تقديم قائمة سرية محدّثة بأسمائهم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وفي النهاية أكد "الجندوبي" بأن كل هذه الفضائح التي قام بها ولا يزال يقوم بها تحالف العدوان السعودي الإماراتي والتي فضحها فريق الخبراء الأمميين، هي السبب وراء عدم السماح لفريقهم الأممي من الوصول مرة أخرى إلى العاصمة اليمنية صنعاء وإلى بعض المحافظات التي عانت خلال الفترة الماضية من ويلات الضربات الصاروخية والجوية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي.

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تحالف فريق اممي منع دخول صراع هجمات فضائح تقارير

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