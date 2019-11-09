لافروف: وجهة نظر موسكو لا تتفق مع وجهات نظر بولتون في أغلب المسائل

الوقت- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وجهة نظر موسكو حول أغلب المسائل كانت تختلف مع وجهة نظر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

قال لافروف في تصريح صحفي اليوم: "موسكو لم تتفق مع المنهج الحاد الذي كان يتبعه بولتون ويعتمد على أسلوب القوة بما في ذلك القوة العسكرية"، مشيراً بهذا الخصوص إلى السياسة التي اعتمدها بولتون تجاه إيران وفنزويلا وأماكن أخرى، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وكانت الرئاسة الروسية قالت أمس إن إقالة بولتون “شأن داخلي” للولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس إقالة مستشاره للأمن القومي لأنه يختلف بشدة مع مواقفه إلا أن بولتون من جهته نفى أن يكون تعرّض للإقالة مؤكداً أنه قدم استقالته بنفسه.