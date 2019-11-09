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الجهاد الإسلامي: الحديث عن ضم غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية يشكّل جريمة حرب جديدة الوقت-أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن ما تحدّث به رئيس حكومة العدو "بنيامين نتنياهو" بشأن ضم غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية يشكل جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيرة إلى أن السرطان الاستيطاني سيكون على حساب مزيد من العدوان وممارسة الاٍرهاب بهدف تهجير الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

علي شمخاني: معيار تقييم إيران هو السياسة الحقيقية والأداء الفعلي لأمريكا الوقت- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن التغييرات الشكلية في الإدارة الأمريكية لن تغيير من رؤية إيران.

اليمن.. إطلاق 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في عسير الوقت- أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في محور عسير.

الصين تستثني 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية الوقت- أعلنت الصين اليوم عن استثناء 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية إضافية، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه بكين حرباً تجارية شرسة مع واشنطن.

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أخبار

حزب الله يدين إعلان نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية

الأربعاء 11 محرم 1441
 
 
 
 
 
حزب الله يدين إعلان نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية
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الوقت- دان حزب الله إعلان رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو نيته تهويد غور الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية. واعتبر في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذا القرار عدواناً على الشعب الفلسطيني الذي لديه كامل الحق في مقاومة أي اعتداء على أرضه أو مقدرات بلاده.

كما رأى حزب الله أن هذا الإعلان يأتي بعد سلسلة من مواقف دول الخليج الفارسي الداعمة لكيان العدو، والتي أعطته الحق في العدوان على الشعوب العربية في لبنان وفلسطين. كما شكلت الخطوات التطبيعية والمساعي الخليجية لبناء أحلاف مع العدو فرصة لنتنياهو لقضم المزيد من الأراضي العربية بعد إعلانه سابقا ضم القدس الشريف وأجزاء واسعة من الضفة الغربية ثم الجولان واليوم غور الاردن، وسط شراكة اميركية اسرائيلية خليجية معلنة.

وأكد الحزب أن كل الخطوات التهويدية الإسرائيلية هي  إجراءات باطلة سيواجها الشعب الفلسطيني موحداً وسيفشلها كما واجه صفقة القرن المزعومة موحداً وأسقطها، وأن فلسطين بكامل ترابها حق للشعب الفلسطيني ولن يتغير هذا الحق مهما فعل العدو.

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حزب الله نتنياهو تهويد الشعب الفلسطيني

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