علي شمخاني: معيار تقييم إيران هو السياسة الحقيقية والأداء الفعلي لأمريكا

الوقت- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن التغييرات الشكلية في الإدارة الأمريكية لن تغيير من رؤية إيران.

وأشار شمخاني في معرض تعليقه على عزل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى أن التغييرات الشكلية في الإدارة الأمريكية لن تغيّر من رؤية إيران تجاه طبيعة الإجراءات والسياسات الأمريكية.

وتابع: إن أوباما وترامب اتّبعا سياسة فرض الحظر على الشعب الإيراني، إن معيار تقييم إيران هو السياسة الحقيقية والأداء الفعلي لأمريكا خاصة تجاه الالتزام بالتعهدات الدولية ورفع العقوبات عن الشعب الإيراني.

وأضاف: إن وعد بولتون بعدم بلوغ الثورة الإسلامية عامها الأربعين سيتم تسجيله في سجله السياسي وسجل الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن زيادة قوة إيران الإقليمية وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة وقعت في مرحلة تهديدات بولتون المستمرة.