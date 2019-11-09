السعودية النووية؛ الانتقال من إنتاج 17 جيجاواط من الكهرباء إلى التعاقد مع الشركات الغربية لتخصيب اليورانيوم

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 11 محرم 1441

إخترنا لكم

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين مع حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين المظلوم(ع)، يحيي المسلمون وخاصةً الشيعة في جميع أنحاء العالم ذکری تضحيات الإمام الحسين (ع) وأصحابه من خلال إقامة مراسم العزاء. سنلقي في هذا التقرير نظرةً علی مراسم العزاء الحسيني في محرم في جميع أنحاء العالم.

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا الوقت- تشكل مسألة المنطقة الآمنة التي يريد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انشاءها في شرق الفرات نقطة جدل كبيرة بين اللاعبين الاساسيين في الملف السوري، والخلاف الاهم مع الولايات المتحدة الامريكية شريكة ...

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي الوقت- يمكن لأمريكا أن تتدخل في حل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي ويمكنها أيضا ممارسة الضغوط على الدول المحاصرة لقطر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة قبل عدة سنوات.

الخليل وحيداً يطوّقه الاحتلال.. هل اقتربت الانتفاضة الثالثة؟ الوقت- في مشهد تراجيدي أعاد إلى اذهاننا ما حصل قبل 19 عاما عندما اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون، المسجد الاقصى، عاد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ليعيد نفس المشهد ولكن في ا...

تركيا تفقد توازنها في سوريا.. هل نقول وداعاً لمناطق خفض التصعيد؟ الوقت- تشويش واضح يضرب السياسة التركية، خاصة القسم المتعلق بسوريا، اذ اصبحت تركيا عاجزة عن الحفاظ على توازنها في سوريا، لدرجة يمكن من خلالها القول أن الامور في سوريا خرجت عن سيطرتها ولم يعد ...

أخبار

الصين تستثني 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية

الصين تستثني 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية

الوقت- أعلنت الصين اليوم عن استثناء 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية إضافية، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه بكين حرباً تجارية شرسة مع واشنطن.

حصيلة قتلى إعصار "دوريان" ترتفع إلى 50 في جزر الباهاماس الوقت- ارتفع عدد قتلى الإعصار "دوريان" الذي ضرب جزر الباهاماس الأسبوع الماضي إلى 50 شخصا، معظمهم في جزيرة أباكو الكبرى، حسبما أعلنته وكالة الطوارئ في البلاد.

انفجار ضخم أمام السفارة الأمريكية في كابل الوقت- ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" نقلا عن مصادر، أن انفجارا قويا وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم الأربعاء.

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: لن يكون هناك تفاوض مع أمريكا في ظل الإرهاب الاقتصادي الوقت- قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، لن يكون هناك تفاوض مع أمريكا في ظل الإرهاب الاقتصادي.

طيران الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة المحاصر الوقت- جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانه على قطاع غزة المحاصر.

قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

نائب وزير الطاقة الأمريكي: قلقون بسبب مشتريات الصينيين من النفط الإيراني الوقت- قال دان بروليت نائب وزير الطاقة الأمريكي يوم الاثنين إن أمريكا "قلقة للغاية" إزاء مشتريات الصين من النفط الإيراني.

الخارجية الصينية: الضغوط الأمريكية القصوى وراء توترات الاتفاق النووي الوقت- انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "هوا جون اينغ" سياسات واشنطن الخاطئة ضد ايران، معتبرة الضغوط الأمريكية القصوى السبب الأساس وراء التوترات بشأن القضية النووية الإيرانية.

تجميد معظم نشاط الخارجية الصهيونية الدبلوماسي الخارجي بسبب أزمة مالية الوقت- جمّدت وزارة الخارجية الصهيونية معظم أنشطتها الدبلوماسية حول العالم بسبب أزمة مالية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الوقت- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتمضي نحو تخصيب اليورانيوم.

الجيش اليمني يشن إغارة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في الجوف الوقت- شنّ الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الاثنين عملية إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في محيط مجمع المتون بمحافظة الجوف.

جونسون: سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم الوقت- قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم الاثنين وحتى الـ 14 من الشهر المقبل.

الرئيس الروسي: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية ودّية وبناءة الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع جمهورية كوريا الديمقراطية واصفاً تلك العلاقات بين البلدين بانها ودية وبناءة.

منظمة دولية تحذّر الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي" في الانتخابات الوقت- حذّرت منظمة "سكاي لاين الدولية"، الأحد، الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأثير في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.

إصابة يمنيين اثنين بقصف لتحالف العدوان السعودي على مدينة الحديدة الوقت- أصيب مواطنان يمنيان الليلة الماضية في قصف مدفعي لتحالف العدوان السعودي على مدينة الحديدة.

أردوغان يكشف عن خلافات شاسعة مع أمريكا حول ما يعرف بـ "المنطقة الآمنة" الوقت- كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خلافات كبيرة مع أمريكا حول تفاصيل المنطقة الآمنة في الشمال السوري.

المبعوث الصيني: الحكومة السورية استعادت قوتها وباتت تمسك بزمام الأمور الوقت- قال المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، أو سيكي، إن الحكومة السورية استعادت قوتها، والوضع في إدلب لم يعد يشكل خطورة قد تمثل شرارة لاندلاع نزاع مسلح في سوريا.

طهران: وكالة الطاقة الذرية ليست تابعة لأمريكا ليحدد بولتون زيارات مسؤوليها الوقت- قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن الوكالة ليست تابعة لأمريكا ليحدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون زيارات مسؤوليها، نافياً وجود نشاط نووي سري إيراني.

اللواء حسين سلامي: إيران لا تعرف الاستسلام ولا المساومة الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي فشل خطط الأعداء في استهداف إيران والنيل منها مشدداً على أن طهران لا تعرف الاستسلام أو الهزيمة والمساومة.

حزب الله ينفذ وعده ويسقط طائرة مسيرة إسرائيلية الوقت- أعلن حزب الله اللبناني، فجر الاثنين، إسقاطه طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت جنوب لبنان، فيما اعترف الاحتلال بسقوطها.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

السعودية النووية؛ الانتقال من إنتاج 17 جيجاواط من الكهرباء إلى التعاقد مع الشركات الغربية لتخصيب اليورانيوم

"النيويوركر" تزيح الستار عن فضائح وزير الخارجية الأمريكي.. كيف وصل "بومبيو" إلى "ترامب"؟

طيران الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة المحاصر

حصيلة قتلى إعصار "دوريان" ترتفع إلى 50 في جزر الباهاماس

السعودية تتفوق على "إسرائيل" في قتل الأطفال.. هدايا العدوان السعودي للعرسان والسجناء اليمنيين + صور ورسوم بيانية

انفجار ضخم أمام السفارة الأمريكية في كابل

الصين تستثني 16 نوعاً من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: لن يكون هناك تفاوض مع أمريكا في ظل الإرهاب الاقتصادي

الغارديان تكشف الدور البريطاني في المذبحة اليمنية: لندن وراء عمليات القتل في اليمن

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي

منظمة دولية تحذّر الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي" في الانتخابات

برفقة عدد من المسؤولين.. نتنياهو يقتحم الخليل مستعيناً بخيمة مصفّحة

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

لاريجاني: الأنشطة النووية السلمية الإيرانية ستشهد تطورات كبرى

"تل أبيب" في انتظار عملية عسكرية أخرى لـ"حزب الله".. هل ينجح المبعوث الأمريكي الجديد بنزع فتيل التوترات من المنطقة؟

جونسون: سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم

انفجار في منطقة قريبة من السفارات الأجنبية في كابل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

الجيش اليمني يشن إغارة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في الجوف

ماذا تريد السعودية من إصدار بيان ضد قطر بعد عامين من الحصار؟

باستضافة السلطة القضائية.. يبدأ اليوم اجتماع رؤساء السلطات الثلاث

فك رموز الطلب الذي تقدّم به "نتنياهو" لـ"حزب الله"

تسريبات حول توقعات برغبة ابن سلمان المفاجئة نحو دمشق وآخرها "تغريدة"..

النفوذ الثقافي الأمريكي في العراق.. الأبعاد والمستويات

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

دراسة إحصائية لهجمات خلايا داعش السرية في العراق

إطلالة جديدة علی انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية غيّر المعادلات الإقليمية

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى

مؤسسة الموانئ الإيرانية: مشكلة ناقلة النفط الإيرانية ستحل قريباً وستواصل عملها حاملة العلم الإيراني

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

النظام القضائي البحريني.. ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

السعودية النووية؛ الانتقال من إنتاج 17 جيجاواط من الكهرباء إلى التعاقد مع الشركات الغربية لتخصيب اليورانيوم

الأربعاء 11 محرم 1441
 
 
 
 
 
السعودية النووية؛ الانتقال من إنتاج 17 جيجاواط من الكهرباء إلى التعاقد مع الشركات الغربية لتخصيب اليورانيوم

مواضيع ذات صلة

السعودية النووية والميزان غير المتوازن للأمن القومي الأمريكي والمصالح الشخصية لترامب

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كشفت العديد من المصادر الإخبارية، بأن الرياض تقوم في وقتنا الحالي ببناء مفاعل نووي، وتشير العقود التي وقّعتها مع كبرى الشركات الغربية، إلى أنها تعتزم القيام باستخراج وتخصيب اليورانيوم اللازم لذلك المفاعل النووي على الأراضي السعودية.

ولفتت تلك المصادر إلى أن تعيين وزير جديد من الأسرة الحاكمة للطاقة في السعودية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن النظام السعودي عازم على امتلاك برنامج نووي، الأمر الذي أدّى إلى تزايد مخاوف العديد من الخبراء الدوليين.

ما نعرفه عن البرنامج النووي السعودي

لدى السعودية مفاعلان نوويان على الأقل قيد الإنشاء، أحدهما في مدينة الملك "عبد العزيز" للعلوم والتقنية في الرياض، والذي سيتم الانتهاء منه في غضون بضعة أشهر، وفي هذا السياق ذكر "روبرت كيلي"، المدير السابق لمفتشي وكالة الطاقة الذرية، بعد زيارة المفتشين لذلك المفاعل في يوليو الماضي، أن هذه المفاعلات تجريبية وسيتم استخدامها في التحقيقات العلمية، ما يعني أنه لو تم اتخاذ القرار بصنع قنبلة نووية بتلك المفاعلات، فإن ذلك الأمر ستستغرق مئة عام. 

ومع ذلك، كشف العديد من الخبراء أن كل محطات توليد الطاقة النووية السعودية لن تكون تجريبية بالتأكيد وذلك لأنه، أولاً: قال "ميخائيل شوداكوف"، نائب الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية، عندما قام بزيارة السعودية، إن البلاد "أحرزت تقدماً ملموساً في تطوير البنية التحتية لمحطات الطاقة النووية".

ومن الواضح أن "البنية التحتية" لم يتم تطويرها لمفاعل واحد أو مفاعلين فقط وإنما الأمر يتعدّى ذلك". 

ثانياً: أكد "روبرت كيلي" نفسه أن الرياض بحاجة إلى قبول مزيد من الرقابة من الوكالة الذرية للمضي قُدماً في الخطوات التالية. ثالثًا: وفقاً لرؤية المملكة 2030، تسعى الرياض إلى تأمين ما لا يقل عن ثلث استهلاكها من الطاقة من مصادر غير أحفورية، كاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وفي هذا الصدد، كتبت الـ"سي إن إن"، أن السعودية تخطط لإنتاج ما يصل إلى 17 جيجاوات من الكهرباء عن طريق محطات الطاقة النووية بحلول عام 2040.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الإخبارية، بأن المسؤولين السعوديين يتشاورون في وقتنا الحالي مع العديد من الشركات الأمريكية والصينية والفرنسية والروسية والكورية لبناء المزيد من المفاعلات النووية، ويبدو أن شركة "وستنجهاوس" هي الشركة التي يتفاوضون معها في أمريكا. 

ولفتت تلك المصادر إلى أن الرياض تخطط أن تكون هي المسؤولة عن إنتاج وقود مفاعلاتها النووية الخاص بها، أي إنها تسعى للقيام بعملية تخصيب اليورانيوم بنفسها وداخل أراضيها.

وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة الجديد، الأمير "عبد العزيز بن سلمان"، أنه "من غير الطبيعي ألّا نعتمد على نقل اليورانيوم المخصّب من بلد أجنبي لتزويد مفاعلاتنا بالوقود".

لقد حصلت السعودية على إذن بنقل بعض المعدات والتقنيات الحساسة من واشنطن عام 2017 لبناء مفاعلات نووية والحصول على التكنولوجيا النووية، ما يعني أن الشركات الأمريكية يمكنها بيع هذه المعدات والتقنيات الحساسة إلى السعودية وهذا الأمر هو ما كشف عنه النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي.

وفي وقت لاحق، برر وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" هذه الخطوة، قائلاً: " إنه إذا لم نفعل ذلك، فإن الصين وروسيا ستفعلان ذلك، ولن تلتزم بالضرورة بأطر عدم انتشار التكنولوجيا النووية".

ولقد أثارت هذه القضية قلقاً كبيراً في أمريكا، خاصة بعد قيام النظام السعودي باغتيال الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في تركيا، ولطالما اضطر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى إقناع جمهور شبكة الـ"سي بي إس" في مقابلة تلفزيونية أجراها، بأن واشنطن تملك علاقات جيدة مع الرياض ولكن أمريكا لن تسمح لها بامتلاك أسلحة نووية وذلك لأن هذا الأمر سيشكّل تهديداً محتملاً على أمن "إسرائيل" وأمريكا.

ويعتقد منتقدو سياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن تماشي الأخير مع الطموحات النووية السعودية وما ترتب على ذلك من فوائد هائلة يحصل عليها البيت الأبيض جراء هذا الأمر، جعل إعادة تعريف سياسة واشنطن في الشرق الأوسط يسير خلافاً للأمن القومي الأمريكي والإقليمي، ونهج العديد من النخب السياسية الأمريكية، ومطالب الشركاء الأوروبيين، ووجهات نظر المجتمع الدولي، وأحياناً تثير مخاوف قادة الكيان الإسرائيلي.

في الواقع، وعلى رغم تحذير المنتقدين الأمريكيين من خطر انطلاق تنافس نووي خطير في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية المضطربة، إلا أنهم يلاحظون أيضاً عدم انسجام دخول السعودية إلى النادي النووي العالمي مع مصالح حليف أمريكا الأساسي في المنطقة أي الكيان الإسرائيلي، وذلك لأن تاريخ السعودية مظلم في استخدام الأسلحة التي اشترتها من الغرب في دعم الإرهاب والتطرف أو قتل المدنيين في اليمن.

ولقد عبّر الكيان الإسرائيلي مراراً وتكراراً عن قلقه من امتلاك الدول العربية للتكنولوجيات النووية المتقدمة، هذا في حين أن القادة السعوديين أعلنوا أنه إذا صنعت إيران قنبلة نووية، فإن السعودية ستحصل عليها أيضاً وفي أقرب وقت ممكن، الأمر الذي أشاع شكوكاً حول طبيعة البرنامج النووي السعودي وأهدافه السلمية، وتتعزز المخاوف الموجودة داخل أمريكا حيال هذا الموضوع، بعد نشر تقارير عديدة في السنوات الأخيرة عن دور السعوديين في هجمات 11 سبتمبر، كأكبر هجوم على الأراضي الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي النهاية، فإنه يمكن القول هنا بأن السعودية إذا قامت بالاعتماد فقط على علمائها السعوديين للوصول على تكنولوجيا تصنيع الرؤوس الحربية النووية، فربما سيستغرق ذلك الأمر المدة التي قدّرها مدير التفتيش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي قد تصل إلى مئة عام.

لكن المشكلة هنا هي أنه إذا كانت السعودية مصّرة على الحصول على تلك التكنولوجيا، فقد تتمكن من ذلك الأمر وذلك عن طريق استخدام أموالها لتوظيف بعض العلماء الغربيين والأجانب المتخصصين في ذلك المجال وإغلاق أفواه الحكومات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الرياض النووية اسلحة مفاعلات علماء تخصيب وقود الطاقة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة