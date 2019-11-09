مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: لن يكون هناك تفاوض مع أمريكا في ظل الإرهاب الاقتصادي

الوقت- قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، لن يكون هناك تفاوض مع أمريكا في ظل الإرهاب الاقتصادي.

وأضاف روانجي في تصريح له: إن إقالة بولتون تأتي في سياق التغييرات والتطورات داخل الحكومات ونحن لا نتدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى.

وتابع: إن بولتون كان معروفاً بالتطرف وتغيير سياسة التطرف الأمريكية أمر متعلق بعوامل مختلفة ومؤثرة في تنظيم السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار تخت روانجي إلى أن الرئيس روحاني أعلن صراحة أنه لا مجال للتفاوض في ظل الحظر والإرهاب الاقتصادي الأمريكي على الشعب الايراني.

وبيّن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن التفاوض غير مطروح حالياً في ظل الحظر على إيران، قائلاً: إن وزير الخزانة الأمريكي أعلن مؤخراً في مؤتمر صحفي عن مواصلة فرض الضغوط القصوى على إيران، لذلك إن موقفنا واضح والأمريكيون يعلمون أننا نرفض الضغوط القصوى ونعتبر الحظر على الشعب الإيراني ظالماً ويجب إلغاؤه.