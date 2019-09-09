الخارجية الصينية: الضغوط الأمريكية القصوى وراء توترات الاتفاق النووي

الوقت- انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "هوا جون اينغ" سياسات واشنطن الخاطئة ضد ايران، معتبرة الضغوط الأمريكية القصوى السبب الأساس وراء التوترات بشأن القضية النووية الإيرانية.

وقالت المتحدث الصينية اليوم الاثنين في مؤتمرها الصحفي اليومي في بكين في التعليق على اتخاذ ايران الخطوة الثالثة في خفض التزاماتها النووية ، انه على اميركا الكف عن فرض الحظر والضغوط القصوى ضد ايران.

كما أكدت أنه على طرفي الاتفاق النووي العمل بأسلوب شامل ومؤثر لتنفيذ الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الصين ترغب بالتعاون مع الطرفين في هذا السياق.

الجدير ذكره أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي وإجراءاتها ضد التعاون الدولي مع طهران وعدم تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته في إطار الاتفاق النووي، فقد اتخذت بدءاً من الجمعة الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها النووية.