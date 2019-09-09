تجميد معظم نشاط الخارجية الصهيونية الدبلوماسي الخارجي بسبب أزمة مالية

الوقت- جمّدت وزارة الخارجية الصهيونية معظم أنشطتها الدبلوماسية حول العالم بسبب أزمة مالية.

وقالت الخارجية الصهيونية إنها "اضطرت إلى تجميد معظم أنشطتها الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بسبب نقص الأموال"، بحسب ما نشرته مواقع إخبارية للكيان الاسرائيلي، يوم الأحد.

وتابعت: إن التعليمات بتجميد الأنشطة الدبلوماسية، صدرت من المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية بسبب "العجز الكبير في ميزانيتها".

كما اعتبرت الوزارة أن "التأثير الرئيس هو أنه خلال هذا الوقت الحساس، عندما نواجه التحديات الدبلوماسية والاستراتيجية، أولاً وقبل كل شيء تهديد إيران ووكلائها وعشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج ستكون مشلولة تماماً تقريباً".

وأشارت إلى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل "رحلات عمل الدبلوماسيين في الخارج وصياغة مبادرات ومعاهدات دبلوماسية جديدة واستضافة وفود من الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب في إسرائيل، والتجديدات والصيانة في مقر الوزارة، وما إلى ذلك".

كذلك وصفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي تقليص وزارة المالية لمخصصاتها بأنه "غير مسبوق".

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس "يعمل على حل الأزمة".