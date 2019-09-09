الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

الوقت- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتمضي نحو تخصيب اليورانيوم.

وفي بيان قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم، برغم أنه لم تتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر الحالي".

يذكر أن طهران أعلنت السبت، أنها بدأت بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، وذلك في إطار الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي ازاء عدم تنفيذ الاطراف الاوروبية التزاماتها ضمن الاتفاق.