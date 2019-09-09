الرئيس الروسي: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية ودّية وبناءة

الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع جمهورية كوريا الديمقراطية واصفاً تلك العلاقات بين البلدين بانها ودية وبناءة.

وأفاد موقع روسيا اليوم أن بوتين قال في برقية تهنئة وجهها اليوم إلى نظيره الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون بمناسبة عيد تأسيس كوريا الديمقراطية إن: "مواصلة تطوير الحوار والتعاون الثنائي في مختلف المجالات تتوافق مع المصالح الأساسية للبلدين وتسير في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي كامل منطقة شمال شرق آسيا"، مشدداً على استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع بيونغ يانغ في مختلف المجالات.

يذكر أن جمهورية كوريا الديمقراطية تحتفل اليوم بعيدها الوطني الذي تتوجه بنجاحات متواصلة ومسيرة تطور متميزة يحتذى بها لما حققته من إنجازات على كل الصعد تلبية لطموحات وتطلعات الشعب الكوري الديمقراطي.