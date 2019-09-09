منظمة دولية تحذّر الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي" في الانتخابات

الوقت- حذّرت منظمة "سكاي لاين الدولية"، الأحد، الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأثير في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.

وفي بيان لها قالت المنظمة: إن "شركات إسرائيلية متخصصة بالأخبار المزيّفة على وسائل التواصل الاجتماعي دأبت على استهداف دول أهمها تونس، عبر عشرات الصفحات الإخبارية التي تنشر أخباراً كاذبة".

كما أعلنت شركة "فيسبوك"، منتصف مايو/ أيار الماضي، أن شركة "إسرائيلية" استخدمت حسابات مزيفة لاستهداف انتخابات في دول إفريقية.

وتابعت "فيسبوك" أنها حذفت 265 من الحسابات والصفحات والمجموعات والأحداث المرتبطة بإسرائيل على "فيسبوك" و"إنستغرام"؛ بسبب "سلوك زائف" يستهدف المستخدمين في جنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

من جهته السكرتير العام لـ"سكاي لاين"، معاذ حامد، قال في البيان: إن الصفحات الإخبارية والحسابات المزيفة التي كانت تستهدف تونس يتابعها أكثر من 3 ملايين متابع.

وأضاف حامد أن تلك الحسابات تعود لشركة إسرائيلية شهيرة، تدعى "أرخميدس"، تحاول التأثير في الرأي السياسي والانتخابي بدول إفريقية، بينها تونس.

يذكر أنه يتنافس في انتخابات تونس 26 مرشحاً على خلافة الرئيس الباجي قايد السبسي (92 عامًا)، الذي توفي في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وحسب "سكاي لاين" فإن اكتشاف "فيسبوك" للتدخل الإسرائيلي في تونس جاء متأخراً، بعد ثماني سنوات من بدء نشر أخبار كاذبة منذ عام 2011.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه "على الأطراف السياسية التونسية الحذر من تكرار ذلك (التدخل الإسرائيلي)، خلال الأسابيع القادمة".

كما شددت على أن الشركة الإسرائيلية ما زالت تعمل في مجال الإعلام الاجتماعي وهندسته، وأن معلومات المنظمة تفيد بأن محاولات الشركة مستمرة للتدخل بالانتخابات التونسية.