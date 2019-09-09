إصابة يمنيين اثنين بقصف لتحالف العدوان السعودي على مدينة الحديدة

الوقت- أصيب مواطنان يمنيان الليلة الماضية في قصف مدفعي لتحالف العدوان السعودي على مدينة الحديدة.

وذكر موقع المسيرة نت أن مواطنين اثنين أصيبا بجروح جراء قصف مدفعي للعدوان السعودي ومرتزقته على منازل المواطنين في حي السلخانة بمديرية الحالي.

ويواصل التحالف السعودي ومرتزقته يومياً خرق اتفاق السويد القاضي بوقف إطلاق النار في الحديدة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وأضرار في ممتلكاتهم.

إلى ذلك أكد مصدر عسكري مقتل تسعة من مرتزقة تحالف العدوان السعودي أمس جراء استهداف الجيش اليمني تجمعاتهم بصاروخي زلزال 1 وقذائف مدفعية في مثلث عاهم وحيران وجنوب حرض.

وقتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي أمس إثر عملية نوعية للجيش اليمني استهدفت مواقعهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.