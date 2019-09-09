طهران: وكالة الطاقة الذرية ليست تابعة لأمريكا ليحدد بولتون زيارات مسؤوليها

الوقت- قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن الوكالة ليست تابعة لأمريكا ليحدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون زيارات مسؤوليها، نافياً وجود نشاط نووي سري إيراني.

وأكد أبادي اليوم الاثنين في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر": أن زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إلى طهران تأتي في إطار التعامل والتعاون المعمول به بين إيران والوكالة الدولية.

كما رفض مندوب إيران مزاعم بوجود أنشطة سرية نووية إيرانية، مؤكدا أن زيارة فيروتا ليست ضمن جدول أعمال خاص كما يتمناه بولتون، بل تم التباحث خلالها، بشأن التعاون للتحقق من تطبيق الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 والبروتوكول الإضافي واتفاقية الضمانات الشاملة.

كذلك أعتبر أبادي أن أي محاولات للإخلال وحرف التعاون البناء والنشط مع الوكالة الدولية وممارسة الضغوطات العبثية عليها، تعد عملا تخريبيا وسيواجه بإجراءات مناسبة من قبل إيران.

كلام أبادي، جاء ردا على تغريدة لبولتون قبيل زيارة فيروتا إلى طهران، قال فيها إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد وأنشطة نووية، مضيفاً أن أمريكا تنضم إلى الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الراغبين في الحصول على تقرير كامل في أقرب وقت ممكن.

وكانت طهران قالت إن الزيارة مدرجة على جدول الأعمال قبل وفاة يوكيا أمانو، الأمين العام السابق للوكالة.

وجاءت زيارة فيروتا إلى طهران الأحد، بعد يوم من إعلان طهران عن المرحلة الثالثة من تخفيض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على العقوبات التي تفرضها واشنطن ضدها، بعد إعلان الرئيس الأمريكي في مايو العام الماضي.