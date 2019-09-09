اللواء حسين سلامي: إيران لا تعرف الاستسلام ولا المساومة

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي فشل خطط الأعداء في استهداف إيران والنيل منها مشدداً على أن طهران لا تعرف الاستسلام أو الهزيمة والمساومة.

وفي كلمة له قال سلامي: "إن الأعداء اليوم في تراجع وهزيمة أمام نهضة إيران وذلك بفضل قوتها وامتلاكها السلاح المتطور"، مشيراً إلى أن العدو يدرك أنه

خسر المواجهة وأن طهران لا تعرف الهزيمة والتراجع وتتطلع إلى التطور والرقي.

كما أكد أن المقاومة والصمود هما السبيل لحل المشكلات مبينا أن الأعداء عبؤوا كل طاقاتهم ضد إيران إلا أن صمود الشعب الإيراني فرض عليهم التراجع وجعلهم يفقدون التركيز.

من جهته قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران الشيخ أحمد خاتمي إن هدف أمريكا من اقتراح التفاوض مع إيران هو فرض مطالبها على الشعب الإيراني، مشدداً على أنه ليس بالإمكان الثقة بواشنطن ونواياها.