حزب الله ينفذ وعده ويسقط طائرة مسيرة إسرائيلية

الوقت- أعلن حزب الله اللبناني، فجر الاثنين، إسقاطه طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت جنوب لبنان، فيما اعترف الاحتلال بسقوطها.

وفي بيان له قال حزب الله: "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية".

وتابع البيان: "تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة، وأصبحت في يد المقاومين وذلك اليوم الاثنين".

كما أقرّ الاحتلال الإسرائيلي، بسقوط الطائرة المسيرة، وقال في بيان له، إن الطائرة سقطت "خلال عمل روتيني، ولا خشية من تسريب معلومات منها".

يذكر أن حزب الله توعّد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية، التي تخرق الأجواء للبنانية بعد شنّ "إسرائيل" هجوماً بطائرتين من هذا النوع في الـ25 من آب/ أغسطس في الضاحية الجنوبية.