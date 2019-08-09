وزير الخارجية الفرنسي: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع إيران

الوقت- حضّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد إيران على وقف تحركاتها باتجاه تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، مؤكداً أن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة" مع الجمهورية الإسلامية.

وفي حديث لبرنامج "لو غران راندي فو" السياسي قال الوزير الفرنسي: إن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم "لكن "على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال"، على حد تعبيره.

وكانت إيران قد أعلنت قبل يوم بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطوّرة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب.

وقد جاء قرار إيران الأخير إثر قرارين مماثلين للتراجع عن تنفيذ الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كما تأتي التطورات الأخيرة بسبب تقاعس الدول الأوروبية عن القيام بالتزاماتها وفقاً للاتفاق النووي الذي أعلنت واشنطن الانسحاب منه العام الماضي.

ولفت لودريان إلى أن أمريكا هي الجهة التي قوّضت الاتفاق في البداية.

وأضاف إن "الاتفاق (...) تم التوقيع عليه من قبل عدد من الدول بينها الولايات المتحدة التي قالت إنها لم تعد ملتزمة ببنوده".

وتابع إن واشنطن اتبعت ذلك بفرض مزيد من العقوبات القاسية على إيران، لدرجة لم تعد طهران ترى فائدة من امتثالها للاتفاق، وأكد أن النتيجة لم تكن في مصلحة أي طرف.