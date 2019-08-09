الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكّد استمرار التعاون مع إيران

الوقت-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار التعاون مع إيران فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي.

وبيّنت الوكالة في بيان لها اليوم نشر على موقعها الالكتروني ان المدير العام المؤقت للوكالة كورنيل فيروتا اجرى في طهران اليوم محادثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين ركزت على نشاطات الوكالة في إيران وعلى التعاون الثنائي فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي.

ولفت فيروتا خلال اجتماعه بالمسؤولين الايرانيين إلى أن أنشطة الوكالة فيما يتعلق باتفاقية الضمانات تجري بطريقة نزيهة ومستقلة وموضوعية ووفقا لتدابير الضمانات.

وحسب البيان فقد تم ابلاغ فيروتا بالأنشطة النووية المعلنة لإيران لافتا إلى أن فيروتا سيقدم تقريرا حول تلك الأنشطة إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أكثر من مرة التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.