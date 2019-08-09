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  الأحد 8 محرم 1441

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أخبار

القوات العراقية تطهّر 20 قرية وتعثر على أوكار لـ (داعش) في ديالى

الأحد 8 محرم 1441
 
 
 
 
 
القوات العراقية تطهّر 20 قرية وتعثر على أوكار لـ (داعش) في ديالى
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الوقت- أعلنت القوات العراقية تطهير 20 قرية والعثور على أربعة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال العملية العسكرية التي أطلقتها اليوم في ديالى شرق العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي قوله في بيان أن قوات الحشد بدأت صباح اليوم عملية عسكرية لتأمين مناطق شرق محافظة ديالى وملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي وجرت عبر محورين الأول من ناحية السعدية باتجاه قرى الحفاير والثاني من الجامع المهدم في إمام ويس باتجاه بحيرة حمرين.

وتابع أن العملية أسفرت عن تطهير وتأمين 20 قرية والعثور على أربعة أوكار وأسلحة مختلفة تابعة للتنظيم الإرهابي لافتاً إلى أن “العملية جرت بإسناد من طيران الجيش العراقيللإرهابيين ومفارز مكافحة المتفجرات والهدف منها عدم إعطاء فرصة وملاذ آمن.

وفي السياق ذاته أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القضاء على إرهابي في محافظة نينوى مشيرة إلى أن العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة.

كما فكّكت قوات الأمن العراقية في وقت سابق اليوم أكبر شبكة إرهابية تضم 75 عنصراً كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة صلاح الدين.

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