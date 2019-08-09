القوة الصاروخية للجيش اليمني تستهدف تجمعات للنظام السعودي موقعة قتلى وجرحى

الوقت- قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي اليوم إثر استهداف القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعاتهم في محور جيزان بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية.

وأكد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن "القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت 6 صواريخ من طراز زلزال1 وعدداً من قذائف المدفعية على تجمعات للجنود السعوديين شرق جبل الدود بجيزان ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم".

وقتل وجرح عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الليلة الماضية إثر استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعاتهم في حيران بمحافظة حجة قبالة جيزان.

إلى ذلك تمكنت وحدة من الجيش اليمني واللجان الشعبية من إعطاب آلية لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة القعيف بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال اليمن ما أدى إلى مقتل وجرح من كان على متنها.