سوريا تدين تسيير دوريات أمريكية تركية في منطقة الجزيرة السورية

الوقت- أدانت سوريا بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية مؤكدة أن هذه الخطوة تشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وعدواناً موصوفاً بكل معنى الكلمة.

وفي تصريح لـ "سانا" قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشدّ العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وتابع المصدر: "تؤكد سوريا أن هذه الخطوة تمثل عدواناً موصوفاً بكل معنى الكلمة وتهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سوريا بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري في مطاردة فلول المجموعات الإرهابية".

وختم المصدر تصريحه بالقول إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد رفضها المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة فإنها تؤكد التصميم والعزم على إسقاط كل المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.